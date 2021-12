Bohemian Rhapsody: Filme de Freddie Mercury pode ser visto no Acesso Livre do Star+

Entre 10 e 12 de dezembro, o Star+ realiza a ação do Acesso Livre, em que os fãs podem conhecer a plataforma da Disney de maneira gratuita. Uma das opções para aproveitar o período é o filme Bohemian Rhapsody, sobre Freddie Mercury.

Lançado em 2018, Bohemian Rhapsody se tornou um grande sucesso de público e crítica. Mesmo sem seguir fielmente a linha do tempo de Freddie Mercury e do Queen, o longa apresenta a história do músico e da banda.

Bohemian Rhapsody começa na formação da banda, em 1970, e segue os eventos até a morte de Freddie Mercury, em 1991. O papel do cantor ficou com Rami Malek, que venceu o Oscar de Melhor em 2019 pela interpretação.

Além da trajetória profissional, o filme também toca no lado pessoal de Freddie Mercury. Um dos destaques é a relação com a melhor amiga dele, Mary Austin.

A crítica especializada, como mostra o Rotten Tomatoes, deu 60% de aprovação para a cinebiografia. Enquanto isso, o público dá nota de 85%, com mais de 10 mil avaliações.

A classificação mostra como os fãs amaram Bohemian Rhapsody, que ainda relembra músicas marcantes do Queen com a história.

O título, como citado, está no Star+ e pode ser um dos filmes curtido pelos espectadores no final de semana de Acesso Livre.

Final de semana grátis no Star+

O Star+ anunciou um final de semana de acesso livre à plataforma de streaming no Brasil. Entre os dias 10 e 12, todos poderão conferir os programas disponíveis no serviço.

Com isso, será possível assistir os jogos de ligas internacionais de futebol, como o Premier League, LaLiga e Serie A. Além disso, jogos da NBA e NFL também poderão ser assistidos.

No sábado, dia 11 de dezembro, o Liverpool vai jogar contra o Aston Villa pelo campeonato inglês. Já no espanhol, o Athletic Bilbao jogará contra o Sevilla. No domingo é o Real Madrid que vai jogar contra o Atlético de Madrid, pelo LaLiga. No Serie A o Cagliari joga contra o Inter.

Dentre as séries que podem ser assistidas na plataforma estão This Is Us, Love, Victor, The Walking Dead, Solar Opposites, Duncanville, Sons of Anarchy, Chucky e mais.

Para garantir o acesso livre ao Star+, basta acessar este link entre 0h de 10 de dezembro e 23:59h de 12 de dezembro (horário de Brasília) e assinar o serviço.

Depois do dia 13 de dezembro, com o término do período promocional, o valor correspondente à assinatura mensal do Star+ será cobrada daqueles que assinaram o Star+ Acesso Livre e que não cancelaram antecipadamente.

Vale apontar que a promoção não pode ser combinada com o Combo+, que consiste na assinatura do Disney+ em conjunto com o Star+.

A promoção só é válida para o Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru. Clique aqui para assinar o Star+.