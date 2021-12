Bradley Cooper confessa como Lady Gaga explodiu a mente dele

Lady Gaga cativou não somente os fãs com Nasce Uma Estrela, como o próprio Bradley Cooper. O diretor e ator revelou ter ficado impressionado com um momento em específico durante as gravações.

Cooper conversou com Ridley Scott em quadro da Variety e lembrou sobre as filmagens da cena em que o personagem dele em Nasce Uma Estrela leva a de Lady Gaga para o palco pela primeira vez.

No longa-metragem, isso acaba sendo o primeiro passo na carreira dela. Embora Lady Gaga já esteja mais que acostumada em cantar ao vivo, Bradley Cooper disse que realmente acreditou que ela estava estreando naquele momento, o que explodiu a mente dele.

“Quando trabalhei com ela, posso lembrar do que fez minha cabeça explodir. Parece simples, mas pensei ser algo grande, quando minha personagem leva Ally, a personagem que ela interpreta, para o palco pela primeira vez”, disse Cooper.

“Realmente acreditei que aquela pessoa nunca havia estado em um palco antes. E lembro de pensar: ‘Como ela está fazendo isso? Como eu realmente acredito, em todos os níveis, como o diretor, como o personagem, que essa pessoa nunca esteve na frente de 20 mil pessoas antes?’. Isso explodiu minha cabeça”.

Atualmente Lady Gaga estrela Casa Gucci, no qual vive Patrizia Reggiani, ex de Maurizio Gucci.

Mais sobre Casa Gucci, em cartaz no cinema

Casa Gucci é dirigido por Ridley Scott. Becky Johnston e Roberto Bentivegna desenvolveram o roteiro.

Confira a sinopse abaixo.

“Casa Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta.”

“Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Abordando quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.”

O elenco de Casa Gucci conta com Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek e outros.

Casa Gucci está agora em exibição nos cinemas brasileiros.