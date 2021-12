Brasil está fora da disputa de Melhor Filme Internacional no Oscar 2022

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a primeira lista de seleção para o Oscar 2022, o primeiro “funil” até chegarmos aos indicados à premiação. Sabemos, agora, que o filme brasileiro Deserto Particular está de fora da competição, mas há outros filmes brasileiros que podem ser indicados.

O curta-metragem Seiva Bruta continua na disputa, enquanto Bob Cuspe: Nós Não Gostamos de Gente, longa-metragem em animação, faz campanha para ser indicado.

Deserto Particular é estrelado por Antonio Saboia e conta a história de Daniel, um policial que é afastado após cometer um erro, que coloca a carreira e honra em risco. Depois de Sara, com quem se relacionava virtualmente, desaparecer, ele vai atrás dela.

Outros destaques dentre essa lista de pré-selecionados às indicações ao Oscar são Billie Eilish, que pode disputar o prêmio pelo documentário autobiográfico The World’s a Little Blurry, pela canção No Time to Die, de 007: Sem Tempo Para Morrer.

A Marvel também pode disputar nas categorias técnicas, com Viúva Negra, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Os filmes que podem disputar o Oscar 2022

A lista completa dos filmes pré-selecionados para serem indicados ao Oscar 2022 pode ser conferida, na íntegra, abaixo.

Melhor Documentário

Ascension

Attica

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Faya Dayi

The First Wave

Flee

In the Same Breath – Verdades e Mentiras da Pandemia

Julia

President

Procession

The Rescue

Simple as Water

Summer of Soul (…Ou, quando a revolução não pode ser televisionada)

The Velvet Underground

Writing with Fire

Melhor Documentário de Curta-Metragem

Águilas

Audible

A Broken House

Camp Confidential: America’s Secret NazisCoded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker

Day of Rage

The Facility

Lead Me Home

Lynching Postcards: “Token of a Great Day”

The Queen of Basketball

Sophie & the Baron

Takeover

Terror Contagion

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Melhor Maquiagem e Penteados

Um Príncipe em Nova York 2

Cruella

Cyrano

Duna

Os Olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

O Beco do Pesadelo

007 – Sem Tempo Para Morrer

O Esquadrão Suicida

Amor, Sublime Amor

Melhor Trilha Sonora Original

Being the Ricardos

A Lenda de Candyman

Não Olhe Para Cima

Duna

Encanto

A Crônica Francesa

A Lenda do Cavaleiro Verde

Vingança & Castigo

King Richard: Criando Campeãs

O Último Duelo

007 – Sem Tempo Para MOrrer

Madres Paralelas

Ataque dos Cães

Spencer

The Tragedy of Macbeth

Melhor Canção Original

“So May We Start?” de “Annette”

“Down To Joy” de “Belfast”

“Right Where I Belong” de “Brian Wilson: Long Promised Road”

“Automatic Woman” de “Bruised”

“Dream Girl” de “Cinderella”

“Beyond The Shore” de “No Ritmo do Coração”

“The Anonymous Ones” de “Querido Evan Hansen”

“Just Look Up” de “Não Olhe Para Cima”

“Dos Oruguitas” de “Encanto”

“Somehow You Do” de “Four Good Days”

“Guns Go Bang” de “Vingança & Castigo”

“Be Alive” de “King Richard: Criando Campeãs”

“No Time To Die” de “007 – Sem Tempo Para Morrer”

“Here I Am (Singing My Way Home)” de “Respect: A História de Aretha Franklin”

“Your Song Saved My Life” de “Sing 2”

Melhor Curta-Metragem de Animação

Affairs of the Art

Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice

Bad Seeds

Bestia

Boxballet

Flowing Home

Mum Is Pouring Rain

The Musician

Namoo

Only a Child

Robin Robin

Souvenir Souvenir

Step into the River

Us Again

The Windshield Wiper

Melhor Curta-Metragem

Ala Kachuu – Take and Run

Censor of Dreams

The Criminals

Distances

The Dress

Frimas

Les Grandes Claques

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Stenofonen

Tala’vision

Seiva Bruta

When the Sun Sets

You’re Dead Helen

Melhor Mixagem de Som

Belfast

Duna

Noite Passada em Soho

Matrix Resurrections

007 – Sem Tempo Para Morrer

Ataque dos Cães

Um Lugar Silencioso – Parte II

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

tick, tick?Boom!

Amor, Sublime Amor

Melhores Efeitos Visuais

Viúva Negra

Duna

Eternos

Free Guy: Assumindo o Controle

Ghostbusters: Mais Além

Godzilla vs Kong

Matrix Resurrections

007 – Sem Tempo Para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa