Casa de Esqueceram de Mim vai ser aberta para aluguel por uma noite

A casa da família McCallister, de Esqueceram de Mim, será aberta na noite de 12 de dezembro para quatro pessoas. O aluguel faz parte de uma ação do Airbnb para apoiar o hospital de crianças de Chicago, além de promover Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar, do Disney+.

A casa poderá ser alugada a partir de 7 de dezembro por R$ 141, mas nem todo mundo conseguirá confirmar a reserva. Como informa o site, os interessados podem se candidatar a passar a noite no local, com quatro pessoas sendo escolhidas.

Além de passarem uma noite na memorável casa de Esqueceram de Mim, os hóspedes ainda serão recebidos por Buzz, o irmão de Kevin.

A reserva promete ainda um jantar com pratos famosos do filme, como a pizza de Chicago e o macarrão de microondas. Além disso, haverá uma sessão especial de Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar.

A ideia é que os vencedores dessa competição tenham uma experiência imersiva, como se estivessem passando uma noite no universo de Esqueceram de Mim.

A popular casa da família de Kevin é aberta após ser vendida em 2012 por cerca de R$ 9 milhões. Infelizmente, vale dizer, fãs que moram no Brasil não podem participar da promoção.

Novo Esqueceram de Mim está no Disney+

Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar é dirigido por Dan Mazer. Mikey Day e Streeter Seidell desenvolveram o roteiro.

Archie Yates estrela o elenco. Rob Delaney e Ellie Kemper também aparecem com papéis de destaque.

Confira abaixo a sinopse.

“Em Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar, Max Mercer é um menino travesso e cheio de recursos que foi deixado para trás enquanto sua família estava no Japão nas férias.”

“Então, quando um casal tentando recuperar uma relíquia de família de valor inestimável coloca seus olhos na casa da família Mercer, cabe a Max protegê-la dos invasores, e ele fará o que for preciso para mantê-los fora.”

Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.