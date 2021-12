Cena de Crepúsculo fez Kristen Stewart chorar

Kristen Stewart foi às lágrimas com a cena do casamento de A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 quando ela estava filmando.

Na cena do casamento, a personagem de Stewart, Bella Swan, está se casando com o amor de sua vida, Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson.

O casamento estava destinado a acontecer desde o primeiro Crepúsculo.

Os fãs estavam ansiosos para ver os atores trazerem esse momento especial à vida. Kristen Stewart, por outro lado, estava extremamente apreensiva.

A famosa cena do casamento da saga

Como uma fã dos livros de Crepúsculo, Kristen Stewart sabia o quão importante era a cena do casamento. Assim, a atriz colocou muita pressão sobre si mesma para executá-la corretamente.

No entanto, quando realmente chegou a hora de filmar a cena, o nervosismo que ela estava sentindo se transformou em uma grande emoção. Em entrevista à GQ, a atriz refletiu sobre como se sentiu ao filmar a cena memorável.

“Eu estava nervosa para a cena do casamento”, admitiu Kristen Stewart.

“Quando olhei para o set, com os bancos e as luzes, e pude ver que todos estavam lá em todas as suas roupas, eu chorei.”

“Aquele maldito vestido! Fiquei presa naquela coisa por uma semana, eu mal conseguia me mover. Mas parecia incrivelmente cerimonial. Parecia um casamento de verdade.”

Filmes de Crepúsculo podem ser assistidos pela Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video e Globoplay.