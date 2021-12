Cena inicial de Doutor Estranho 2 pode ser macabra e envolver morte

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) pode começar um arco sombrio para Feiticeira Escarlate na Marvel. Um vazamento do filme do MCU indica que a cena inicial do longa é macabra e envolve a heroína em um ato de assassinato.

O possível vazamento surgiu no Reddit, como aconteceu com Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Por isso, após o lançamento do longa da Marvel e Sony, eles voltam a chamar atenção.

Como se sabe, o Barão Mordo tem uma missão estabelecida no primeiro Doutor Estranho. Ele quer matar todos os magos do universo.

O vazamento diz que o começo de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura terá Mordo tentando matar a Feiticeira Escarlate, isolada desde WandaVision. Porém, o vilão falhará e será neutralizado pelas runas usadas pela heroína de Vingadores.

Ao ser pego, o Barão Mordo correrá pela floresta. Mas, a Feiticeira Escarlate, manipulada pelo Darkhold, o Livro dos Pecados, vai matar o vilão de Doutor Estranho.

Apenas depois do ato é que Wanda verá o que fez.

Sobre a presença do Barão Mordo que é vista no teaser trailer, o vazamento diz que esse personagem que aparece é uma variante de outra Terra. Isso explicaria a participação maior do personagem em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Por enquanto, não há como confirmar se isso realmente vai acontecer. Mas, nesse caso, é um começo realmente macabro.

Doutor Estranho 2 chega no cinema em 2022

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 6 de maio de 2022.

