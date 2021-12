Cena pós-créditos de Homem-Aranha 3 quase teve Tobey Maguire e Andrew Garfield

Alerta de spoilers

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) tem os retornos dos Homens-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield. Marvel e Sony não revelam os destinos finais deles, mas a cena pós-créditos quase fez isso no longa do MCU.

Os roteiristas Erik Sommers e Chris McKenna contaram para Variety que momentos extras foram pensados com os dois personagens. A ideia seria mostrar como Tobey Maguire e Andrew Garfield voltariam aos universos deles.

Essa, até então, é uma das maiores dúvidas do público. Com os eventos de Sem Volta Para Casa, os personagens desses Homens-Aranha tiveram o mesmo destino?

“Eu adoraria (trabalhar com eles de novo)! Eu amaria ver mais da jornada deles. Nós até conversamos, ‘Podemos fazer uma cena pós-créditos com esse, ou outra com esse daqui”, contou Sommers.

Para não entregar nada, McKenna brincou que o momento extra teria as versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield passando de cidade em cidade em uma van para resolver mistérios.

“Podemos fazer uma série de TV com os dois viajando resolvendo mistérios? Não, não deveríamos falar isso. Nós vamos fazer uma série com os dois em uma van resolvendo mistérios de cidade em cidade”, brincou o roteirista sobre os destinos de Tobey Maguire e Andrew Garfield após Homem-Aranha 3.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

