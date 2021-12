Chamada Explosiva: Eletrizante filme de suspense passou despercebido na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix tem investido pesado no lançamento dos melhores filmes internacionais em sua plataforma. No final de novembro, o streaming celebrou a estreia de Chamada Explosiva, um elogiado thriller indiano. Embora o filme tenha passado despercebido por muitos assinantes, ele conta com uma trama eletrizante e reviravoltas do início ao fim; veja abaixo.

Chamada Explosiva (Dhamaka, no título original), é um remake hindu do filme sul-coreano “The Terror Live”, lançado originalmente em 2013. Além de ser um ótimo suspense, o filme oferece aos fãs um olhar interessante sobre a realidade contemporânea do jornalismo indiano.

Um dos aspectos mais interessantes de Chamada Explosiva está em seus bastidores. O filme foi produzido extremamente rápido, com gravações durando apenas 10 dias e pós-produção de 4 meses.

Até o momento, o longa conquistou os fãs – com 81% de aprovação dos usuários do Google – mas dividiu a opinião da crítica especializada, garantindo apenas 42% no Rotten Tomatoes.

Conheça Chamada Explosiva na Netflix

“Um ex-âncora de jornal se vê diante de uma chance de reaver sua carreira quando recebe uma ligação alarmante em seu programa de rádio”, explica a sinopse de Chamada Explosiva divulgada pela Netflix.

Chamada Explosiva conta a história de Arjun Pathak, um âncora de TV que acaba transferido para o rádio após um incidente desconfortável em seu programa.

Frustrado com os rumos de sua carreira, Arjun recebe uma oportunidade de ouro quando atende à ligação de um terrorista ao vivo. O criminoso promete explodir bombas por toda a cidade, mas nega-se a revelar sua motivação.

Encarando a ligação como um grande furo de reportagem, Arjun decide usar as informações cruciais para retomar sua posição na TV.

No entanto, Arjun também percebe que a grande oportunidade pode ser tornar algo bem mais perigoso, principalmente quando o jornalista é obrigado a negociar com o criminoso ao vivo – colocando em risco a própria vida e a segurança de seus entes queridos.

O elenco de Arjun é formado inteiramente por astros de Bollywood, bastante conhecidos pelo público indiano.

Kartik Aaryan é Arjun Pathak, o protagonista do filme, que deseja voltar à TV após o rebaixamento para o rádio.

Mrunal Thakur interpreta Soumya Mehra Pathak, a ex-esposa de Arjun.

Amruta Susbhash vive Ankita Malaskar, a chefe do jornalista. Vikas Kumar interpreta o Policial Praveen Kamath.

Vishwajeet Pradhan é Subhash Mathur, um integrante do governo que está no “incidente infeliz” que causa o rebaixamento de Arjun.

Soham Majumdar dá voz a Anand Mhata, o terrorista que liga ao vivo para o programa de Arjun.

O elenco de Chamada Explosiva conta também com Aishwarya Chaudhary, Mahender Singh, Farabi Md Refat, Ritviq Joshi, Dilip Vasu, Ashish Ranglani e Dhwani Acharya.

Chamada Explosiva já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.