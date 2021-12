Chamado de melhor do ano da Netflix, Ataque dos Cães deixa fãs chocados

Ataque dos Cães tem tudo para se tornar um dos melhores lançamentos da Netflix em 2021. O filme com Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons e Kirsten Dunst conquistou a crítica especializada – com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes – e agora repete o mesmo sucesso com o público. Veja abaixo tudo sobre a trama, elenco, aprovação crítica e reação dos fãs.

O longa Ataque dos Cães – The Power of the Dog em sua versão original – é um drama western dirigido e roteirizado pela cineasta neozelandesa Jane Campion (O Piano). A trama é baseada no livro homônimo, lançado em 1967 por Thomas Savage.

“Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Netflix.

Especialistas acreditam que o filme deve dar a Benedict Cumberbatch seu primeiro Oscar de Melhor Ator. O astro já foi indicado à categoria por sua performance como Alan Turing em O Jogo da Imitação, lançado em 2014.

Conheça a trama de Ataque dos Cães

Ataque dos Cães acompanha principalmente a história de Phil Burbank, um temido rancheiro que divide com o irmão caçula a maior fazenda de gado de Montana.

Phil é um indivíduo brilhante – mas cruel – e o caçula é um verdadeiro poço de gentileza. George é um homem pacato e tranquilo, que deseja acima de tudo construir uma família e encontrar o amor.

Em um evento de leilão de gado, George conhece a viúva Rose Gordon. Os dois se apaixonam e não demoram para oficializar a união, casando-se a despeito dos protestos de Phil.

Logo de cara, Phil não gosta nada de Rose e Peter (o filho adolescente da viúva). O fazendeiro acredita que ela iludiu o irmão, e só se interessa por George pela riqueza da família.

A relação dos irmãos vai de mal a pior após o casamento, e Phil faz de tudo para acabar com a felicidade do casal e provar que estava certo o tempo todo.

Nesse cenário complicado, Phil desenvolve uma interessante relação com Peter – em uma reviravolta que expõe alguns dos maiores segredos da família.

Quem está no elenco de Ataque dos Cães?

Benedict Cumberbatch comanda o elenco de Ataque dos Cães como o fazendeiro Phil Burbank. Famoso por interpretar o Doutor Estranho nos filmes da Marvel, o ator também é conhecido por performances na série Sherlock e na franquia O Hobbit.

Jesse Plemons, o Todd de Breaking Bad, interpreta George, o irmão caçula de Phil. O ator também está em filmes Jungle Cruise, Noite do Jogo e O Irlandês.

Kirsten Dunst, famosa por papéis em Homem-Aranha, Entrevista com o Vampiro e Jumanji, vive Rose Gordon, a viúva que se casa com George.

O ator australiano Kodi Smit-McPhee, o Noturno em X-Men: Apocalypse e Fênix Negra, é Peter Gordon, o filho adolescente de Rose.

O elenco de Ataque dos Cães conta também Thomasin McKenzie (Noite Passada em Soho), Genevieve Lemon (Prisoners), Keith Carradine (Dexter), Peter Carroll (Podres de Ricos) e Frances Conroy (American Horror Story).

O que os fãs estão achando de Ataque dos Cães?

Ataque dos Cães está fazendo enorme sucesso com a crítica especializada, e de acordo com as reações no Twitter, os assinantes da Netflix concordam.

“Trazido à vida por um elenco estelar liderado por Benedict Cumberbatch, Ataque dos Cães reafirma a roteirista e diretora Jane Campion como uma das melhores cineastas de sua geração”, afirma o consenso do Rotten Tomatoes.

Nas redes sociais, fãs da Netflix não economizaram elogios para Ataque dos Cães – principalmente sobre o final surpreendente.

“O Ataque dos Cães é o melhor que vi neste ano até aqui. Intenso, angustiante e arrebatador, o filme é um olhar aprofundado na masculinidade tóxica de seu protagonista e os efeitos naqueles que estão à sua volta. A direção de Jane Campion é belíssima e precisa”, comentou um fã no Twitter.

Muitos assinantes da Netflix já torcem pelo sucesso do longa na próxima edição do Oscar.

“O Ataque dos Cães conseguiu me deixar boquiaberto nos últimos minutos. Fui assistir jurando que o filme iria por um lado (até meio óbvio) e no final, meu pai amado! Ele, com certeza, vai ser indicado a alguma categoria do Oscar”, opinou outro espectador.

Como já citamos, o final chocante de Ataque dos Cães é um dos aspectos mais comentados pelos fãs nas redes.

“Ando pensando muito nele: o final de Ataque dos Cães”, brincou outro internauta.

Para muitas pessoas, Ataque dos Cães é um filme “sem defeitos”, que termina deixando uma impressão duradoura nos espectadores.

“Adora a sensação de terminar um filme f*da. Super recomendo Ataque dos Cães”, escreveu outra fã.

No final das contas, o consenso crítico entre os fãs é o mesmo: Ataque dos Cães é um filme excelente.

“Ataque dos Cães é muito único e nada previsível, 10/10”, opinou outra fã.

Ataque dos Cães está no catálogo da Netflix; veja abaixo o trailer.