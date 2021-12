Chris Evans e Ryan Gosling são comparados com Al Pacino e De Niro em filme da Netflix

The Grey Man, filme da Netflix com Chris Evans e Ryan Gosling, traz grande expectativa aos fãs, principalmente por ser um dos maiores orçamentos da plataforma. Agora, Joe Russo, diretor do filme, comparou os astros nesse longa a simplesmente Al Pacino e Robert De Niro.

A comparação foi feita usando como base o título Fogo Contra Fogo (1995), estrelado por Al Pacino e Robert De Niro. A dinâmica de The Grey Man deve ser similar ao clássico, uma vez que Ryan Gosling e Chris Evans estarão em lados opostos.

“Nós temos duas grandes estrelas indo uma contra a outra como Al Pacino e Robert De Niro em Fogo Contra Fogo. É um filme de ação intenso. Atuações muito divertidas dos dois atores, que estão completamente colocados um contra o outro. E é uma reviravolta de sociopata para Chris Evans como vilão. Ele faz um ótimo sociopata”, contou Russo sobre o filme da Netflix ao Digital Spy.

O conhecimento sobre Chris Evans é profundo. Joe Russo é co-diretor de filmes do Capitão América da Marvel e de títulos como Vingadores: Ultimato.

Como se sabe, Chris Evans foi o herói na Marvel, tendo trabalhado de perto com o cineasta.

Resta agora saber se Chris Evans e Ryan Gosling realmente entregam uma rivalidade e atuação como de Al Pacino e Robert De Niro em The Grey Man, que traz também o brasileiro Wagner Moura no elenco.

The Gray Man deve chegar em 2022 na Netflix

Joe e Anthony Russo, diretores de Vingadores: Ultimato, estavam desenvolvendo o longa-metragem há algum tempo na Sony, e quando o projeto voltou ao mercado em 2020, a Netflix foi rápida em adquiri-lo e contratou Ryan Gosling e Chris Evans para estrelar.

A produção aconteceu em Los Angeles. O filme é uma parte da forte parceria que a Netflix e a AGBO conquistaram em 2020, começando com Resgate, que estreou com um dos maiores números de audiência da história do serviço de streaming.

Eles também trabalharam no aclamado Mosul, que estreou em novembro de 2020 na Netflix.

Os Irmãos Russo escreveram o roteiro, com um polimento de Christopher Markus e Stephen McFeely, também de parceria que tiveram na Marvel. Os Irmãos Russo e Mike Larocca produziram em nome da AGBO junto com Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Chris Castaldi por meio de sua bandeira da Roth Kirschenbaum.

The Gray Man é baseado no romance de estreia de Mark Greaney, publicado em 2009 pela Jove Books. É também o primeiro romance a apresentar o “Homem Cinzento”, o assassino freelance e ex-agente da CIA, Court Gentry.

O filme de suspense e ação seguirá Gentry (Ryan Gosling) enquanto ele é caçado em todo o mundo por Lloyd Hansen (Chris Evans), um ex-colega da CIA. O filme é baseado na primeira parte da série de livros.

Além de Wagner Moura, o elenco tem ainda Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Jessica Henwick, Dhanush e Julia Butters.

The Gray Man, com Wagner Moura, Ryan Gosling e Chris Evans, deve chegar em 2022 na Netflix.