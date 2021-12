Chris Evans tem a melhor aparição especial de 2021 graças a filme da Netflix

Chris Evans teve a melhor aparição especial de 2021 graças ao longa-metragem da Netflix, Não Olhe para Cima.

O astro que interpretou o Capitão América na Marvel teve uma participação especial em Não Olhe para Cima como o ator Devin Peters, que estrela uma produção de cinema que descreve a “história verdadeira” da colisão iminente do cometa de Não Olhe para Cima.

É uma participação muito divertida e o ator está praticamente irreconhecível. Muitos fãs nem devem ter percebido que era Chris Evans.

Curiosamente, essa não foi a sua única participação especial hilária em 2021. Ele também teve uma rápida aparição em Free Guy: Assumindo o Controle, estrelado por Ryan Reynolds, em uma cena que divertiu os fãs.

O Screen Rant brincou em um novo artigo que Chris Evans oficialmente roubou a coroa de “rei das participações especiais” de Matt Damon. Esse astro também é bastante conhecido pelas aparições rápidas e divertidas que teve em muitas produções do cinema.

Não Olhe para Cima está na Netflix

Além de Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, o elenco do filme da Netflix traz mais nomes famosos. Chris Evans, o Capitão América da Marvel, também está no longa, bem como Ariana Grande.

Há ainda os nomes de Rob Morgan, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.

O filme tem a direção e o roteiro de Adam McKay. O cineasta é conhecido por A Grande Aposta e Vice.

O filme, descrito como uma comédia, acompanha dois cientistas pouco conhecidos que precisam começar uma tour de imprensa para avisar a humanidade sobre um asteroide que está perto da Terra. A colisão pode acabar com a vida humana.

“A estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e seu professor, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Alertar a humanidade sobre o impacto fatídico da rocha do tamanho do Monte Everest não será nada fácil.”

“Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), eles embarcam em um tour midiático que vai do gabinete da indiferente presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho bajulador Jason (Jonah Hill) até as ondas do The Daily Rip, um programa matinal bem-humorado apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry)”, diz a sinopse oficial.

“A apenas seis meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio chocantemente cômico – o que será preciso fazer para o mundo apenas olhar para cima?”, continua a sinopse.

Com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, Não Olhe Para Cima está disponível na Netflix.