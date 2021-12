Chris Hemsworth diz que fãs podem “perder o entusiasmo” por Thor

Chris Hemsworth revelou um temor sobre continuar na Marvel após Thor: Amor e Trovão (Thor 4). Apesar de se sentir feliz com o papel, o astro de Vingadores acha que os fãs podem “perder o entusiasmo” com o personagem.

Ao Today, a revelação foi feita quando o ator foi perguntado se pode assinar para retornar em mais filmes como Thor. A Marvel, por hora, ainda não esclarece qual a situação do astro no estúdio.

A pergunta foi feita também lembrando Tom Holland. Após a primeira trilogia do Homem-Aranha, o astro deve ganhar mais uma no MCU – nesse caso, em colaboração com a Sony.

“Quantos ele fez? Ele deve estar um pouco atrás de mim. Eu acho que ele fez três, já participei de seis ou sete como Thor. Enquanto eles me tiverem, vou estar ligado, mas sinto que eles podem perder o entusiasmo comigo”, explicou Chris Hemsworth.

No caso, Tom Holland aparece até o momento em cinco filmes no total, com o sexto chegando em 16 de dezembro no cinema: Homem-Aranha 3.

Os apresentadores disseram que isso nunca aconteceria, o que fez o astro de Thor brincar que “isso é parte da cadeia de apoio australiana”.

“No resto do mundo eles podem estar, ‘Se livre dele, pegue mais outra pessoa'”, completou o ator da Marvel.

We caught up with the God of Thunder himself, @chrishemsworth, to chat about his new project and The Big Chris! #9Today pic.twitter.com/a63aaywRpP — The Today Show (@TheTodayShow) December 5, 2021

Na Marvel, Chris Hemsworth retorna em Thor 4

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

