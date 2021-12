Chris Hemsworth passa frio em filmagem de Resgate 2; veja

Chris Hemsworth atualmente grava Resgate 2, da Netflix. O ator tem uma experiência bem diferente em relação ao primeiro filme nessa continuação, principalmente por conta do frio.

O astro disse no The Today Show que o longa-metragem originalmente seria filmado em Sydney, na Austrália, mas teve de mudar para Praga, na República Tcheca, por conta das restrições de COVID-19.

“Os casos de Covid estão crescendo bastante na Europa e agora estamos pensando: ‘Talvez fosse melhor ter ficado'”, disse Hemsworth.

A esposa do intérprete do Thor nos filmes da Marvel, Elsa Pataky, e os três filhos deles juntaram-se a ele para o Natal. Eles moram na Austrália.

“Um Natal branco definitivamente vai acontecer, o que é bem diferente para nós”, disse Chris Hemsworth, referindo-se à neve em Praga.

“As crianças estão empolgadas, mas um pouco preocupados que o Papai Noel não vai conseguir nos encontrar, mas tenho certeza que ele vai”, acrescentou o astro de Resgate 2.

Muito frio nas gravações de Resgate 2

O Natal com neve, no entanto, também quer dizer que Chris Hemsworth passa bastante frio enquanto grava resgate, conforme revelou em vídeo no Instagram.

“Duas coisas são bem diferentes em relação ao primeiro filme. 1. É muito, muito frio. 2. Eu estou vivo. Como? Vocês terão de descobrir”, atiçou o astro da Marvel.

Sam Hargrave é o diretor de Resgate 2, com roteiro de Joe Russo. Chris Hemsworth retorna como o principal astro do elenco.

Joe Russo e Anthony Russo permanecem como os produtores da sequência. Espera-se que Resgate se torne uma franquia para a Netflix, o que pode ser consolidado com esta continuação.

Ainda não há uma previsão de lançamento para Resgate 2, da Netflix. O primeiro filme está disponível na plataforma de streaming.