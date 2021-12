Clássico natalino com Schwarzenegger é mais sombrio do que você se lembra

Um Herói de Brinquedo é um clássico natalino com Arnold Schwarzenegger. Lançado em 1996, o filme mostra a história de um pai fazendo de tudo para comprar um boneco para o filho no Natal. O longa-metragem, no entanto, é mais sombrio do que muitos se lembram.

“Um pai promete dar a seu filho uma figura de ação de Turbo Man para o Natal. No entanto, todas as lojas estão esgotadas e ele deve viajar por toda a cidade e competir com todos os outros para encontrar o presente”, diz a sinopse do filme.

Continua depois da publicidade

Parece bem inofensivo, mas o filme com Arnold Schwarzenegger traz algumas cenas bem malucas, mostrando até que ponto os adultos estão dispostos a ir para conseguirem os presentes.

Um personagem chega a ameaçar a polícia com uma carta-bomba, o que é bem perturbador para um filme infantil.

Obviamente são piadas, mas Um Herói de Brinquedo mostra que os adultos podem se tornar realmente cruéis em determinadas circunstâncias.

Arnold Schwarzenegger comemora Natal com gesto emocionante

Arnold Schwarzenegger celebrou o Natal mais cedo com um belo gesto. O ator e ex-governador da Califórnia visitou residências que deu para veteranos de guerra que, previamente, estavam sem ter onde morar.

O ator de O Exterminador do Futuro publicou fotos no Instagram, registrando a visita deles às casas que deu para os veteranos.

“Hoje, comemorei o Natal mais cedo. As 25 casas que doei para veteranos sem-teto foram instaladas aqui em Los Angeles. Foi fantástico passar um tempo com nossos heróis e recebê-los em seus novos lares”, escreveu Arnold Schwarzenegger na legenda das fotos.

“Quero agradecer ao Village for Vets por arrumar as casas e ser um parceiro fantástico, à Secretaria de Veteranos dos EUA e à organização American Veterains e a todos que trabalharam conosco e tornaram isso possível. Provamos que quando todos trabalhamos juntos, podemos resolver qualquer problema”, continuou o ator.

Veja a publicação de Arnold Schwarzenegger, abaixo.