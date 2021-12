Clifford: O Gigante Cão Vermelho é lançado no Brasil

Atingindo em cheio a nostalgia dos fãs, Clifford: O Gigante Cão Vermelho acaba de estrear nos cinemas brasileiros. O filme mistura comédia e aventura em uma trama para toda a família, baseada na série de livros infantis de Norman Bridwell. Com Clifford, crianças e adultos podem se divertir, dar muitas risadas e, é claro, se emocionar.

Dirigida por Walt Becker, de Van Wilder, a adaptação live-action de Clifford tem roteiro de Jay Scherick, David Ronn e Blaise Hemingway.

O filme chegou aos cinemas americanos no início de novembro, fazendo sucesso com o público e dividindo as opiniões da crítica especializada. Clifford garantiu apenas 52% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas devido à sua bilheteria sólida, já garantiu a produção de uma sequência.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Clifford: O Gigante Cão Vermelho no Brasil.

Clifford: O Gigante Cão Vermelho acompanha a história de Emily, uma garota de 12 anos que ganha um cachorrinho vermelho de um mágico criador de animais.

O que a protagonista não esperava era que, no dia seguinte, cãozinho vermelho se tornaria um gigante de três metros – tudo isso dentro de um pequeno apartamento em Nova York.

Como a mãe de Emily está em uma viagem de negócios, a garota conta com a ajuda do atrapalhado Tio Casey em uma aventura divertida pelas ruas da cidade.

“Clifford vai ensinar ao mundo que o amor pode ser tão gigante quanto ele”, afirma a sinopse do filme divulgada pelo estúdio Paramount.

Quem está no elenco de Clifford?

O elenco de Clifford é liderado pela atriz mirim Darby Camp, de Big Little Lies, como a divertida Emily Howard.

Jack Whitehall (Viagens com meu Pai, Jungle Cruise), é Casey Howard, o atrapalhado e bem humorado tio de Emily. Sienna Guillory (Luther) vive Maggie Howard, a mãe de Emily.

Isaac Wang (Raya e o Último Dragão) interpreta Owen Yu, o melhor amigo de Emily. Russell Wong (A Múmia: Tumba do Imperador Dragão) é o Sr. Yu, pai de Owen.

David Alan Grier (Friday) vive o Sr. Packard, o superintendente do complexo de apartamentos onde moram Emily, Maggie e Clifford.

John Cleese, da franquia Monty Python, é o Sr. Bridwell, o mágico criador de animais que presenteia Emily com Clifford.

Kenan Thompson, de Kenan & Kel e Saturday Night Live, interpreta Russ T., o veterinário de Clifford.

Finalmente, Tony Hale (Veep, Arrested Development), é Zac Tieran, o dono de uma empresa de genética que deseja capturar Clifford.

O elenco de Clifford: O Gigante Cão Vermelho é completado por Tovah Feldshuh (Crazy Ex-Girlfriend), Paul Rodriguez (Dora), Russell Peters (50 Tons de Preto), Horatio Sanz (Saturday Night Live), Rosie Perez (The Flight Attendant), Alex Moffat (Saturday Night Live) e Jessica Keenan Wynn (Mamma Mia! 2).

Clifford: O Gigante Cão Vermelho já está em cartaz nos cinemas brasileiros; veja abaixo o trailer.