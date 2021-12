Com astro da Marvel, filme é lançamento aclamado na Netflix

Como era de se esperar, Ataque dos Cães já está fazendo o maior sucesso na Netflix. O filme com Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho da Marvel, já havia conquistado a crítica especializada, e agora, repete o sucesso com audiências do mundo todo. Até o momento, o filme garante os impressionantes 95% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O filme Ataque dos Cães – The Power of the Dog em sua versão original – é um drama western escrito e dirigido por Jane Campion. A trama se baseia no livro homônimo, lançado em 1967 por Thomas Savage.

“Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Netflix.

Veja abaixo tudo que os críticos estão dizendo sobre Ataque dos Cães na Netflix – sem spoilers.

Ataque dos Fãs – Aclamado pela crítica

Um dos aspectos mais elogiados de Ataque dos Fãs é o visual do longa, marcado pela poderosa fotografia de Ari Wegner, e a trilha sonora, composta por Jonny Greenwood.

“Ari Wegner captura com maestria o cenário da Nova Zelândia e o transforma em Montana, tudo com detalhes lúcidos e de tirar o fôlego. Enquanto isso, Jonny Greenwood continua sua jornada como um compositor excelente, vinculando a narrativa com graves notas de guitarra e canções tristes”, comenta o crítico do site Empire.

A resenha do Entertainment Weekly concorda, e acrescenta que Benedict Cumberbatch foi uma escolha inusitada para o papel do protagonista Phil Burbank – mas que o ator conseguiu superar todas as expectativas.

“Cumberbatch parece, à primeira vista, uma escolha estranha para o papel – muito britânico e cerebral para interpretar o cruel protagonista. Mas ele e Smit-McPhee triunfam com uma química quase inevitável”, afirma a publicação.

Na trama de Ataque dos Cães, o ator australiano Kodi Smit-McPhee (X-Men: Apocalypse) vive o filho adolescente de Rose, a personagem de Kirsten Dunst.

A resenha do Screen Rant abordou principalmente a mensagem do longa e a direção da cineasta Jane Campion.

“O filme de Campion é sutil e cheio de camadas na sua abordagem dos homens, as visões que compartilham sobre os outros e o que significa realmente ser uma figura masculina. O filme oferece aos espectadores uma profunda análise de seus personagens e tema”, avalia o site.

Outros elogios sobre a performance de Benedict Cumberbatch foram divulgados pelo site The AV Club. Com Ataque dos Fãs, o astro da Marvel pode ganhar seu primeiro Oscar.

“Mesmo interpretando um personagem temido por todos a sua volta, Benedict Cumberbatch evita surtos escandalosos, optando por mostrar a rígida visão de mundo de Phil por sua postura durona, palavras cheias de ódio e um intenso olhar”, afirma a resenha.

Ataque dos Cães já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer oficial legendado.