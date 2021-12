Com ator de This Is Us, filme trágico emociona espectadores na Netflix

Lançado originalmente em 2019, o drama As Ondas conta com uma performance excelente de Sterling K. Brown. Você provavelmente conhece o astro por sua atuação na série This Is Us, ou por sua participação especial em Pantera Negra como o pai do vilão Killmonger. Sucesso com público e crítica especializada, As Ondas tem tudo para emocionar os assinantes brasileiros da plataforma.

As Ondas é um filme dramático lançado, escrito e dirigido por Trey Edward Shults, famoso pelo filme de terror Ao Cair da Noite. O filme conquistou rapidamente a crítica especializada, garantindo 84% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Continua depois da publicidade

“Um olhar sensível sobre os altos e baixos emocionais de uma família, As Ondas captura dinâmicas complicadas com ternura e elegância”, afirma o consenso crítico do site.

O aspecto mais elogiado do filme foi a atuação do elenco, que além de Sterling K. Brown conta com astros de Hamilton, LadyBird e muito mais – veja abaixo.

De que fala As Ondas na Netflix?

“Uma família fica profundamente abalada por uma morte trágica – mas também vê surgir a possibilidade de um novo amor”, afirma a sinopse oficial de As Ondas na Netflix.

As Ondas acompanha a história de uma família suburbana e financeiramente confortável, formada pelo pai Ronald, sua esposa Catherine e os filhos Tyler e Emily.

Perfeita à primeira vista, a família começa a se destruir de dentro para fora, principalmente quando as expectativas de Ronald começam a pesar nos ombros de Tyler.

A relação conturbada entre pai e filho influencia todos os outros membros da família, e até mesmo Alexis, a namorada de Tyler.

Mas quando uma tragédia abala as fundações dessa família afro-americana, o diretor Trey Edward Shults começa uma emocionante – e essencial – análise de conceitos como luto, perdão e segundas chances.

Como já citamos, o elenco de This Is Us é liderado por Sterling K. Brown no papel de Ronald Williams, o patriarca da família.

Tyler, o filho, é interpretado por Kelvin Harrison Jr, de filmes como Os 7 de Chicago e Ender’s Game: O Jogo do Exterminador.

Taylor Russell, a Judy Robinson de Perdidos no Espaço, vive Emily Williams, a caçula da família.

Renée Elise Goldsberry, famosa por interpretar Angelica no musical Hamilton, é Catherine, a esposa de Ronald e madrasta de Tyler e Emily.

Alexa Demie, mais conhecida por seu papel em Euphoria, vive Alexis Lopez, a namorada de Tyler.

O elenco principal de As Ondas é completado por Lucas Hedges (LadyBird, Boy Erased) como Luke, um colega de Tyler que se interessa por Emily.

Também integram o elenco de As Ondas Clifton Collins Jr. (Westworld), Neal Huff (Mare of Easttown), Bill Wise (Transparent) e Krisha Fairchild (The Act).

As Ondas está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.