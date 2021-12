Com filmes no Disney+ e na Netflix, The Rock conquista marca impressionante

Dwayne Johnson é um dos astros mais famosos de Hollywood e em 2021 conquistou marca impressionante. Com lançamentos na Netflix e no Disney+, The Rock protagonizou filmes de gigantesca audiência neste ano.

Em publicações nas redes sociais, o ator comemorou a conquista nas plataformas de streaming, apontando que os dois filmes foram assistidos por aproximadamente 2 bilhões de minutos (combinando os dois) no período de uma semana.

Continua depois da publicidade

“Tese de streaming. OBRIGADO pessoal em todo o mundo por este apoio insano. Nas plataformas de streaming Disney+ e Netflix – Jungle Cruise e Alerta Vermelho foram assistidos por aproximadamente 2 BILHÕES DE MINUTOS em UMA SEMANA”, escreveu The Rock na legenda.

“Uma oportunidade incrível em nossa indústria para nossa produtora Seven Bucks continuar a servir nosso público global primeiro e pulsar de perto como as pessoas querem desfrutar de nossos filmes, produções de TV e outros negócios em TODAS as plataformas. Um grande momento em nosso negócio para aprender e ouvir o consumidor mais do que nunca”, continua o texto de Dwayne Johnson.

Apesar da publicação do ator ter falado sobre 2 bilhões de minutos, esse número é ainda maior, conforme o Nielsen. Estima-se que os dois filmes, juntos, tenham sido assistidos por 2,7 bilhões de minutos na segunda semana de novembro.

The Rock está na Netflix com o filme Alerta Vermelho

“Quando a Interpol emite o alerta vermelho – um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo – é hora de o melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) entrar em cena. A caçada vai colocá-lo no meio de um ousado plano de assalto, forçando-o a se unir ao golpista Nolan Booth (Ryan Reynolds) para capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, ‘O Bispo’ (Gal Gadot).



Esta grande aventura vai levar o trio ao redor do globo, passando por pistas de dança, uma prisão isolada, pela selva e, o pior de tudo, constantemente um na companhia do outro”, afirma a sinopse completa de Alerta Vermelho.

O filme conta também com Ritu Arya, a Lila de The Umbrella Academy, e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Dwayne Johnson, o The Rock, recebeu cerca de 20 milhões de dólares para participar do filme. Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, contou com o mesmo salário, se tornando assim a atriz mais bem paga do mundo em 2020.

O próprio astro diz que o longa tem o maior orçamento de toda Netflix.

Alerta Vermelho está disponível na Netflix.