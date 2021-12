Com Gabriel Leone, Eduardo e Mônica ganha data de estreia no Brasil

Depois de Faroeste Caboclo, outra canção do Legião Urbana vai ser adaptado para as telonas. Eduardo e Mônica vai virar filme e já tem data de estreia no Brasil: 6 de janeiro de 2022.

A dupla responsável por Faroeste Caboclo (2013), formada pelo diretor René Sampaio e a produtora Bianca De Felippes, adapta a famosa música, que já foi exibido em festivais internacionais, tendo ganhado o prêmio de melhor filme no de Edmonton, em 2020.

Trata-se de uma história de amor que acompanha o relacionamento de Mônica (Alice Braga) e Eduardo (Gabriel Leone), que precisam superar muitas diferenças para viver um amor na Brasília dos anos 1980.

“O filme é uma delicada história de amor que fala, entre outras coisas, sobre como é possível amar e respeitar quem pensa muito diferente de você. Em alguma medida, todos já foram o Eduardo ou a Mônica em alguma relação”, refletiu o diretor René Sampaio.

“Era muito importante para a gente ser fiel ao espírito do Renato. Das músicas compostas por ele, esta é a mais solar. Então, a ideia era manter essa energia”, complementou Bianca De Felippes.

Mais sobre Eduardo e Mônica

Além de Gabriel Leone e Alice Braga, o elenco conta com Otávio Augusto, Juliana Carneiro da Cunha, Victor Lamoglia, Bruna Spínola e Fabrício Boliveira.

O roteiro é de Matheus Souza, Claudia Souto, Michele Frantz e Jéssica Candal. A trilha foi composta por Lucas Marcier, Fabiano Krieger e Pedro Guedes, do ARPX Estúdio.

Eduardo e Mônica estreia em 6 de janeiro de 2022.