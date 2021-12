Com Imperdoável, Sandra Bullock vira a rainha da Netflix

Imperdoável, com Sandra Bullock, provou ser um grande sucesso na Netflix, a tal ponto que entrou para a lista dos filmes mais assistidos de todos os tempos na plataforma.

Ao todo, o filme já conta com 186 milhões de horas assistidas, entrando para os 10 mais assistidos da Netflix de todos os tempos, superando até The Old Guard, com Charlize Theron.

Com isso, Sandra Bullock se torna a única atriz com dois filmes dentre os 10 mais assistidos, visto que também estrelou Bird Box, que permanece o segundo filme mais assistido da Netflix.

Em primeiro lugar está Alerta Vermelho, com Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. Por sinal, Reynolds é o ator com dois filmes no top 10, visto que também estrelou Esquadrão 6.

Em todo caso, Imperdoável estreou há poucas semanas, então pode ainda subir algumas posições no ranking.

Mais sobre Imperdoável, filme com Sandra Bullock

A trama tem Sandra Bullock como uma ex-presidiária que tenta voltar para sociedade. Mas, a situação para ela não é nada fácil, uma vez que Ruth, a personagem dela, foi presa por matar um policial.

Em Imperdoável, a personagem de Sandra Bullock procura se reconectar com a irmã mais nova dela, Katie.

“Sandra Bullock interpreta Ruth Slater, uma mulher que, após cumprir pena de 20 anos por um crime violento, precisa se reintegrar a uma sociedade que se recusa a perdoar seu passado.



Julgada por quase todos à sua volta, ela está sozinha e sua única esperança de redenção é encontrar a irmã mais nova, de quem foi forçada a se separar enquanto esteve na prisão”, diz a sinopse oficial do filme da Netflix.

Imperdoável tem direção de Nora Fingscheidt (Transtorno Explosivo) e foi produzido por Graham King (Os Infiltrados e Bohemian Rhapsody). O roteiro é de Peter Craig, Hillary Seitz e Courtenay Miles.

Além de Sandra Bullock e Viola Davis, o grande elenco do filme tem Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Emma Nelson, Will Pullen e Thomas Guiry.

Estrelado por Sandra Bullock, Imperdoável está na Netflix.