Com novo filme, Robert De Niro e Morgan Freeman tentam roubar a cena no cinema

Robert De Niro e Morgan Freeman, dois dos atores mais icônicos da história, contracenam em Vigaristas em Hollywood, filme que chega para roubar a cena nos cinemas brasileiros. O filme terá uma grande concorrência pela frente, já que chega ao Brasil junto com estreias bastante aguardadas, como o novo Resident Evil, o remake de Amor Sublime Amor e Clifford: O Gigante Cão Vermelho.

Vigaristas em Hollywood é um filme que mistura elementos de comédia com aspectos de thrillers criminais. Com direção de George Gallo, o filme é baseado no longa homônimo de 1982.

A produção chegou aos cinemas americanos em outubro de 2020, e agora, finalmente estreia no Brasil. Nos bastidores, o filme se destaca por ter 6 produtores e 32 produtores-executivos.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco, estreia e trailer de Vigaristas em Hollywood no Brasil.

A história de Vigaristas em Hollywood

Do mesmo criador de Bad Boys e do roteirista de Meu Vizinho Mafioso 2, Vigaristas em Hollywood é uma divertida comédia, marcada por ótimas atuações de Robert De Niro e Morgan Freeman e Tommy Lee Jones.

O filme acompanha a história de Max, um produtor de cinema que trabalha na Hollywood dos anos 70, mas é forçado a resolver um enorme (e perigoso) problema no mundo real.

Max contrai uma enorme dívida com um mafioso, e precisa conseguir o dinheiro antes que seja tarde demais.

Junto com seu assistente, Max têm a ideia maluca de contratar o ator Duke Montana, interpretado por Tommy Lee Jones, para morrer em cena – sem saber que seria assassinado de verdade durante as filmagens.

O plano da dupla é usar o seguro de vida do astro para quitar a dívida. Parece uma ótima ideia, certo?

Mas o que começa como um golpe que tinha tudo para dar certo, acaba se tornando uma confusão imprevisível, repleta de malandragem e – como o próprio título indica – vigarices.

Quem está no elenco de Vigaristas em Hollywood?

Como já citamos, o elenco de Vigaristas em Hollywood é liderado por Robert De Niro como Max Barber, o protagonista do longa.

Morgan Freeman interpreta Reggie Fontaine, o poderoso empresário – e mafioso – que empresta dinheiro para Max.

Tommy Lee Jones é Duke Fontana, um ator de faroeste com a carreira em declínio, contratado por Max para uma performance inesquecível.

Zach Braff (Scrubs) vive o Dr. Walter Creason, sobrinho de Max.

O elenco de Vigaristas em Hollywood é completado por Eddie Griffin (Todo Mundo em Pânico 3), Sheryl Lee Ralph (Moesha) e Emile Hirsch (Era Uma Vez em Hollywood).

Estreia e trailer de Vigaristas em Hollywood no Brasil

Vigaristas em Hollywood já está em cartaz nos cinemas brasileiros, em cópias dubladas e legendadas.

Veja abaixo o trailer oficial legendado do filme com Morgan Freeman, Tommy Lee Jones e Robert De Niro.