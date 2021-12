Com prêmio, Will Smith larga na frente em disputa do Oscar 2022

Will Smith tem chances reais de disputar e até ganhar o Oscar de Melhor Ator em 2022, por conta do papel dele em King Richard: Criando Campeãs. O astro já largou na frente ao ganhar o prêmio de melhor ator concedido pela National Board of Review.

Conforme a People, o ator de 53 anos ganhou o prêmio no dia 2 de dezembro de 2021 por interpretar o pai das tenistas Serena e Venus Williams.

A premiação do National Board of Review é realizada por um grupo estadunidense de profissionais de Cinema e chega a indicar as tendências do Oscar.

Ainda há muito caminho a ser percorrido, no entanto até Will Smith efetivamente concorrer ou ganhar o Oscar de Melhor Ator por King Richard: Criando Campeãs.

Mais sobre King Richard: Criando Campeãs

O filme é simplesmente baseado na história de Richard Williams. A cinebiografia deve acompanhar a infância e juventude das tenistas Serena e Venus Williams ao lado do pai, que é interpretado aqui por Will Smith.

“Motivado por uma visão clara do futuro de suas filhas, empregando métodos próprios e nada convencionais de treinamento, Richard tem um plano detalhado para levar Venus e Serena Williams, das ruas de Compton, na Califórnia, para as quadras de todo o mundo, como lendas vivas do tênis.

Profundamente comovente, o filme retrata a importância da família, da perseverança e da fé inabalável como instrumentos para alcançar o impossível e transformar o mundo”, afirma a sinopse do filme.

Aunjanue Ellis (Se a Rua Beale Falasse) interpreta a mãe das garotas, Oracene “Brandi” Williams, Saniyaa Sidney (Estrelas Além do Tempo) estrela como Venus Williams, e Demi Singleton (a série Godfather of Harlem), como Serena Williams, com Tony Goldwyn (Divergente) no papel do treinador Paul Cohen, e Jon Bernthal (Ford vs Ferrari) como o treinador Rick Macci, além de Andy Bean (It – Capítulo Dois), Kevin Dunn (a franquia Transformers) e Craig Tate (Greyhound).

Reinaldo Marcus Green dirigiu King Richard: Criando Campeãs a partir do roteiro escrito por Zach Baylin, com produção de Tim White e Trevor White com a Star Thrower Entertainment, e Will Smith com sua Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone e Peter Dodd são os produtores executivos.

Com Will Smith, King Richard: Criando Campeãs já está em cartaz nos cinemas.