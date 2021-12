Com Tom Holland e Ben Affleck, Prime Video tem 4 grandes estreias em janeiro de 2022

O Amazon Prime Video abre 2022 com estreias aguardadas para o público brasileiro. Além de filmes com Tom Holland e Ben Affleck, a plataforma lança em janeiro os novos longas de After e Hotel Transilvânia.

Entre as quatro grandes estreias, duas são exclusivas do Amazon Prime Video. The Tender Bar, com Ben Affleck, e Hotel Transilvânia: Transformonstrão chegam apenas pelo serviço no Brasil.

O filme com Ben Affleck, inclusive, é um dos cotados ao Oscar 2022. Além do Amazon Prime Video aproveitar esse momento, outro nome que faz sucesso é o de Tom Holland, o Homem-Aranha da Marvel, que chega com Mundo em Caos na plataforma.

A aventura, inclusive, tem ainda Daisy Ridley. A atriz é conhecida por Star Wars.

Confira abaixo as quatro grandes estreias de janeiro de 2022 no Amazon Prime Video.

After Depois do Desencontro – 1 de janeiro

Os dias vão passando e as decisões que Tessa tomou estão mudando completamente sua vida. As revelações sobre sua família e a de Hardin, vão colocar em xeque tudo o que eles sabiam, causando um futuro cada vez mais incerto para seu tórrido e apaixonado relacionamento.

The Tender Bar – 7 de janeiro

Do diretor George Clooney e baseado no livro de memórias best-seller, The Tender Bar segue um aspirante a escritor (Tye Sheridan) em busca de seus sonhos românticos e profissionais. No bar de seu tio (Ben Affleck), ele aprende o que significa crescer com um grupo colorido de personagens locais.

Transilvânia: Transformonstrão – 14 de janeiro

Drac e seus amigos são transformados após uma misteriosa invenção de Van Helsing dar errado. Em seus novos corpos, Drac e Johnny devem se unir para encontrar uma cura. O objetivo é encontrar uma maneira de voltarem antes que suas transformações se tornem permanentes.

Mundo em Caos – 28 de janeiro

Nesta aventura futurística, um ovem (Tom Holland) deve descobrir seu poder interior e desvendar segredos sombrios para salvar uma misteriosa garota (Daisy Ridley) que aterrissou em seu planeta.

Lembrando que as datas foram confirmadas pelo Amazon Prime Video.