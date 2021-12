Com Vladimir Brichta, estreia mundial de Alemão 2 é anunciada

A Manequim Filmes anunciou que Alemão 2, com Vladimir Brichta, terá estreia mundial no Festival de Cinema do Rio, que acontece entre 9 e 19 de dezembro. O longa-metragem será exibido fora de competição.

O lançamento nos cinemas brasileiros deve acontecer em algum momento de 2022. A distribuição é da Manequim Filmes, o novo selo da distribuidora Vitrine Filmes.

Alemão 2 é dirigido por José Eduardo Belmonte. Ele também trabalhou no primeiro longa-metragem.

Mais sobre Alemão 2

Alemão 2 acompanha a ação dos policiais civis Machado (Vladimir Brichta), Ciro (Gabriel Leone) e Freitas (Leandra Leal) para capturar o traficante Soldado (Digão Ribeiro), que dominou o morro após a falência das Unidades de Polícia Pacificadora, nove anos depois da operação militar realizada para livrar o Complexo do Alemão do controle do tráfico.

Supervisionados pela delegada Amanda (Aline Borges) e seguindo as pistas de Bento (Danilo Ferreira), um informante da Polícia Militar, o grupo consegue efetuar a prisão, mas sofre uma emboscada armada pelo chefe da facção rival e acaba sendo perseguido pelos traficantes, perdendo-se nas tortuosas vielas da comunidade.

