Conheça o vilão que foi rejeitado e excluído de Os Incríveis

Embora Síndrome seja um vilão marcante, houve um tempo em que ele originalmente seria apenas um personagem menor em Os Incríveis, já que a ideia original para a animação apresentava um antagonista completamente diferente chamado Xerek. Aqui está um pouco sobre esse personagem que acabou sendo excluído da história.

Embora não se saiba muito sobre Xerek, os bônus no DVD de Os Incríveis fornecem alguns detalhes sobre as ideias do diretor para ele, assim como o livro de ilustrações da animação (via Comic Book Resources).

Xerek originalmente era planejado como um criminoso baixo e decrépito, com um plano para derrubar super-heróis em todos os lugares usando seu exército de capangas e robôs.

Ao longo do caminho, Xerek acabou reinventado como um homem alto e misterioso, algo como um clássico antagonista de James Bond.

Confira abaixo algumas imagens dos visuais que Xerek quase teve em Os Incríveis.

Vilão descartado

Nos anos desde o lançamento de Os Incríveis, algumas pequenas informações sobre Xerek foram reveladas ao público.

Isso inclui a revelação de que Xerek, aparentemente, seria retratado como um ex-namorado obcecado da Mulher-Elástica, enquanto outros roteiros iniciais supostamente o mostravam como estando do lado do bem no final da história.

Em um determinado momento do desenvolvimento de Os Incríveis, ele atacaria a família principal depois de descobrir a identidade secreta do Sr. Incrível, eventualmente morrendo em uma explosão, mas Síndrome provou ser tão popular entre a equipe da animação que ele acabou sendo elevado ao papel de vilão principal.

Isso fez com que o papel de Xerek fosse reduzido e, por fim, removido.

