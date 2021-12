Continuação de O Massacre da Serra Elétrica ganha imagens e estreia na Netflix

A continuação de O Massacre da Serra Elétrica original teve as primeiras imagens divulgadas e também ganhou data de estreia na Netflix.

O novo filme serve como continuação direta do original de 1974 e conta com produção e história de Fede Álvarez, conhecido por A Morte do Demônio (2013) e O Homem nas Trevas.

“Pareceu familiar de alguma forma porque nos levou de volta à época em que fiz A Morte do Demônio”, disse Álvarez, à EW. “Eu e o [roteirista] Rodo Sayagues realmente queríamos ter certeza de não decepcionar os fãs, e estamos entre eles. Então é bem pesado. Mas ao mesmo tempo tem a simplicidade daquele primeiro filme. Queríamos criar uma premissa muito simples com um poderoso efeito dominó. Tudo está configurado no lugar certo – tudo o que você precisa fazer é empurrar o primeiro dominó e tudo acontecerá sem esforço”.

Veja as fotos do novo O Massacre da Serra Elétrica, abaixo.

O mesmo Leatherface

A direção do novo filme é de David Blue Garcia, com roteiro de Chris Thomas Devlin. Ele foi gravado na Bulgaria, apesar de se passar no Texas, como o original.

O elenco conta com Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson, e Jacob Latimore como um grupo de amigos que cometem o erro de viajar para longe demais da cidade grande.

“Eu e meu parceiro de negócios Dante [interpretado por Latimore] somos esses jovens descolados que vão a esta cidade fantasma no Texas e tentam fazer com que outras pessoas vão até lá, buscando torná-la o próximo lugar descolado para se estar. Nossa falha fatal é que nós ignoramos a história que veio antes de nós”, explicou Yarkin.

O filme se passa bastante tempo após o primeiro O Massacre da Serra Elétrica. Fede Álvarez, no entanto, disse se tratar do mesmo Leatherface, o assassino do original. Ele esteve escondido desde então, tentando ser uma boa pessoa, até que essas pessoas novas o “despertam”.

O novo O Massacre da Serra Elétrica estreia em 18 de fevereiro de 2022, na Netflix.