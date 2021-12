Cotado ao Oscar 2022, filme com Nicole Kidman chega no Prime Video

A corrida para o Oscar 2022 já começou, e um dos filmes mais cotados pela imprensa especializada é Being the Ricardos, uma aclamada cinebiografia protagonizada por Nicole Kidman e Javier Bardem. O longa acumula elogios por seu roteiro e pelas poderosas performances do elenco, e acaba de chegar ao catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.

O filme tem tudo para dar a Nicole Kidman seu segundo Oscar. A estrela levou uma estatueta de Melhor Atriz para casa em 2003, por sua performance como a escritora Virginia Woolf no filme As Horas.

Being the Ricardos é uma produção de Aaron Sorkin, que atua como diretor e roteirista. O cineasta é conhecido principalmente por filmes como A Rede Social, O Homem Que Mudou o Jogo, Steve Jobs e, mais recentemente, Os 7 de Chicago.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Being the Ricardos, o elenco do filme e a estreia do longa no Prime Video; veja.

De que fala a história de Being the Ricardos?

Being the Ricardos serve como uma cinebiografia da icônica atriz Lucille Ball, focando principalmente no relacionamento da estrela com o colega de cena Desi Arnaz – com quem foi casada por 20 anos – durante a produção de I Love Lucy.

Para quem não conhece, “I Love Lucy” é uma das sitcoms mais importantes da história da TV, exibida originalmente entre 1951 e 1957.

A série acompanha a rotina de Lucy Ricardo, interpretada por Lucille Ball, uma dona de casa de Nova York que vive as maiores confusões com o marido Ricky e os vizinhos Ethel e Fred Mertz.

I Love Lucy foi responsável por introduzir ao público americano alguns dos maiores clichês das sitcoms, abrindo o caminho para inúmeras produções do gênero.

O legado da série é sentido até hoje, já que a produção foi apontada como uma das maiores influências para a trama de WandaVision, uma das séries da Marvel no Disney+.

Lucille Ball, a intérprete da protagonista, é considerada um dos grandes ícones da TV americana. A atriz faleceu em 1989, aos 77 anos.

“Um vislumbre revelador sobre complexa relação do casal, Being the Ricardos leva o público para a sala dos roteiristas, para o palco e às portas fechadas da casa de Ball e Arnaz, durante uma semana crucial da produção da inovadora sitcom I Love Lucy”, afirma a sinopse do longa.

Como já citamos, o elenco de Being the Ricardos é comandado por Nicole Kidman como Lucille Ball.

Originalmente, Lucille seria interpretada por Cate Blanchett. Após conflitos de agenda, Kidman assumiu o papel – e recebeu grandes elogios da crítica especializada.

Javier Bardem, que recentemente atuou no épico Duna, interpreta Desi Arnaz, o ator cubano-americano que vive Ricky em I Love Lucy e se casa com Lucille na vida real.

J.K. Simmons (Franquia Homem-Aranha, Whiplash) é William Frawley, o ator que interpreta Fred Mertz na sitcom.

Nina Arianda (Billions) vive Vivian Vance, a intérprete de Ethel Mertz em I Love Lucy.

Tony Hale, de Veep e Arrested Development, é Jess Oppenheimer, o roteirista-chefe e produtor da sitcom na emissora CBS.

O elenco de Being the Ricardos conta também com John Rubinstein (Crazy Like a Fox), Alia Shawkat (Search Party), Linda Lavin (Alice), Jake Lacy (The Office) e Ronny Cox (Deliverance).

Estreia e trailer de Being the Ricardos no Prime Video.

Being the Ricardos já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video. Corra para assistir ao longa antes do Oscar, marcado para 27 de março de 2022.

Veja abaixo o trailer oficial legendado de Being the Ricardos no Amazon Prime Video.