Dakota Johnson volta na Netflix com filme aclamado após 50 Tons de Cinza

Dakota Johnson é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, principalmente por sua participação na franquia 50 Tons de Cinza. A atriz retorna na Netflix com um aclamado filme, e uma performance bem diferente. Trata-se de A Filha Perdida, drama psicológico que tem tudo para conquistar os fãs da plataforma. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

A Filha Perdida representa o primeiro trabalho de Maggie Gyllenhaal como diretora. A atriz e cineasta foi muito elogiada por seu comando do filme e por suas interessantes decisões narrativas e estéticas.

O longa é baseado no livro de mesmo nome, escrito pela autora Elena Ferrante. O roteiro também ficou por conta de Maggie Gyllenhaal.

Uma das maiores apostas da Netflix para a temporada de premiações, A Filha Perdida recebeu inúmeros elogios no Festival de Cinema de Veneza. Como era esperado, o filme não demorou a conquistar a crítica especializada, garantindo 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A trama de A Filha Perdida na Netflix

“As férias pacatas de uma mulher à beira-mar mudam de rumo quando sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Netflix.

A Filha Perdida foca na história de Lena, uma mulher divorciada de meia-idade, devotada ao trabalho como professora de inglês e a criação das duas filhas.

Quando as filhas saem de casa para passar uma temporada com o pai no Canadá, Leda se prepara para um período de solidão e saudade.

Mas pelo contrário, a protagonista passa a se sentir cada vez mais leve, e decide passar as férias em uma pequena cidade praiana no sul da Itália.

Após poucos dias de calmaria, Leda conhece uma família cuja presença impetuosa se prova perturbadora, e às vezes, preocupante.

Quando um evento pequeno e aparentemente sem importância ocorre, Leda acaba sobrecarregada pelas memórias das escolhas difíceis e pouco convencionais que tomou como mãe, e as consequências dessas decisões para ela e para toda a família.

“A história aparentemente serena de uma agradável viagem de autodescobrimento, logo se torna a história de um confronto feroz com um passado incerto”, afirma outra sinopse divulgada pelo site IMDB.

Dakota Johnson e o elenco de A Filha Perdida

Embora seja uma das atrizes mais conhecidas do elenco de A Filha Perdida, Dakota Johnson não é a protagonista do longa.

Leda é interpretada por Olivia Colman, uma das estrelas mais aclamadas da atualidade. A britânica é famosa por performances em filmes como Meu Pai e A Favorita – pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz.

Você também deve conhecer Olivia Colman por sua atuação como a Rainha Elizabeth II na série The Crown, exibida pela Netflix.

Dakota Johnson, por sua vez, vive Nina. Além de 50 Tons de Cinza, a atriz está em filmes como Suspiria e Maus Momentos no Hotel Royale.

Peter Sarsgaard, de A Órfã, é o Professor Hardy. Ed Harris, com uma performance elogiada em Westworld, vive Lyle.

Paul Mescal, da série Normal People, interpreta Will. Dagmara Domińczyk, de Succession, é Callie.

O elenco de A Filha Perdida é completado por Oliver Jackson-Cohen (A Maldição da Residência Hill), Jack Farthing (Spencer) e Jessie Buckley (Chernobyl).

Estreia de A Filha Perdida na Netflix

A Filha Perdida estreou originalmente nos Estados Unidos em 16 de dezembro, contando com sessões especiais em cinemas do país.

O longa finalmente chega ao catálogo internacional da plataforma em 31 de dezembro, pela véspera de Ano Novo. Ou seja: já está disponível na Netflix.

Veja abaixo o trailer oficial legendado de A Filha Perdida na Netflix.