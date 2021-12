De forma inesperada, filme tocante se torna um sucesso na Netflix

Um inesperado filme está fazendo grande sucesso na Netflix. Victoria e Mistério apareceu entre os mais assistidos da plataforma no meio de lançamentos aguardados do streaming.

O tocante filme chegou no serviço junto com títulos como Lulli e Não Olhe Para Cima. Mesmo assim, Victoria e Mistério conseguiu prender muitos espectadores.

Até o momento dessa publicação, Victoria e Mistério é o sétimo mais visto do Brasil (levando em conta também as séries). Apenas entre os filmes está em quarto.

Ao redor do mundo, o destaque também é impressionante. O tocante longa francês aparece em sexto entre os mais assistidos da Netflix.

O que pode ter trazido esse sucesso inesperado é justamente o lado emocionante de Victoria e Mistério.

A história de Victoria e Mistério na Netflix

Victoria e Mistério conta a história de uma família abalada pelo luto. Após a morte da mãe, Victoria é levada pelo pai para morar nas montanhas.

O pai quer se reconectar com a filha nesse filme da Netflix. No novo lar, Vicky encontra um cachorro e decide adotá-lo, criando um laço único com o bichinho.

Porém, com o tempo, fica mais claro que Mistério não é um cachorro. Ele, na verdade, é um lobo.

O filme que faz sucesso na Netflix tem a direção de Denis Imbert. O elenco tem Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain e Eric Elmosnino.

Com essa história, Victoria e Mistério se tornou uma forma diferente de celebrar as festas de fim ano, trazendo também reflexão.

O filme emocionante Victoria e Mistério está disponível na Netflix.