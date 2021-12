De tirar o fôlego, emocionante filme da Netflix tem 100% de aprovação

A Netflix tem um filme que se mostrou emocionante para os assinantes de forma inesperada, além de ter 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Viagem ao Topo da Terra é uma joia que chegou na plataforma de streaming.

A primeira surpresa para os espectadores é o formato do filme. Viagem ao Topo da Terra, que tem o título original de The Summit of Gods, é um anime.

Quando leitores e espectadores ouvem do gênero, a primeira impressão é que trará batalhas enormes, com personagens de poderes e habilidades diferentes em um universo de mitologia única. Não é o caso nesse filme de anime da Netflix.

Com 30 avaliações, o filme da Netflix fica com 100% de aprovação. A própria descrição de Viagem ao Topo da Terra afirma que o filme é “de tirar o fôlego”.

Entre os fãs, a aprovação não fica em 100%, mas também consegue uma boa média. Os espectadores dão nota de 85% no mesmo agregador de críticas.

O filme emocionante da Netflix, que tem 100% de aprovação, segue um fotojornalista que decide investigar a primeira expedição ao Everest. Isso o leva direto na busca de um famoso alpinista que desapareceu.

O anime de Patrick Impert é elogiado principalmente na forma que usa a animação para mostrar os incríveis visuais que os alpinistas observam em suas expedições, além de dar uma experiência imersiva aos assinantes da Netflix.

Viagem ao Topo da Terra é uma adaptação do mangá de The Summit of Gods. A forma como o filme usa a história original também rendeu elogios.

“É incrivelmente bem montado e adaptado de forma inteligente”, diz a crítica da Empire. Enquanto isso, o Polygon destaca a emoção do longa: “Imbert garante que o público sinta cada passo em falso, cada erro no apoio dos pés e cada ponto solto, além de cada músculo trêmulo e sobrecarregado ou uma corda prestes a arrebentar”.

No filme de anime, o protagonista Makoto Fukamachi, um fotojornalista, escala uma montanha chamada Habu Joji. O personagem acredita que ali estão respostas sobre a primeira expedição ao Everest, como os pertences e a câmera do alpinista George Mallory, que sumiu ao tentar superar o Everest.

Com 100% de aprovação, Viagem ao Topo da Terra está disponível na Netflix.