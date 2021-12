Denzel Washington se arrepende de ter recusado papel que aclamou Brad Pitt

Denzel Washington tem uma carreira ilustre no Cinema, com diversos papéis emblemáticos. Com tantos anos na indústria, ele também tem arrependimentos e chegou a se arrepender de ter recusado um papel icônico que foi para Brad Pitt.

Washington teve a oportunidade de estrelar tanto Seven: Os Sete Crimes Capitais, quanto Conduta de Risco. Os papéis acabaram indo para Brad Pitt e George Clooney, respectivamente.

O ator conversou com a GQ e não entrou em detalhes sobre ter recusado o papel que acabou indo para Pitt no filme de David Fincher. Ele, no entanto, falou sobre recusar o papel de Michael Clayton em Conduta de Risco.

“Conduta de Risco foi o melhor material que havia lido em muito tempo, mas estava nervoso sobre trabalhar com o diretor iniciante e eu errei. Acontece”, disse Denzel Washington.

Tony Gilroy, diretor de Conduta de Risco, acabou sendo indicado ao Oscar pelo filme, que também recebeu outras seis indicações, incluindo de Melhor Ator para George Clooney.

Hoje em dia, Denzel Washington está prestes a lançar The Tragedy of Macbeth, aclamado filme do Apple TV+.

The Tragedy of Macbeth no Apple TV+

Baseado na peça de William Shakespeare, o longa-metragem gira em torno das tentativas de Macbeth em conquistar o trono escocês, após ouvir uma profecia de uma tríade de bruxas.

O elenco é completado por Corey Hawkins, Alex Hassell, Ralph Ineson, Moses Ingram, Bertie Carvel, Kathryn Hunter, Brendan Gleeson e Harry Melling.

A direção é de Joel Coen, que dessa vez não trabalha junto do irmão, Ethan Coen, com quem já dirigiu clássicos modernos como Fargo e O Grande Lebowski.

The Tragedy of Macbeth estreia em 14 de janeiro de 2022, no Apple TV+.