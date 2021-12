Diretor afirma que Henry Cavill nasceu para ser o 007

Matthew Vaughn, diretor de Kingsman: Serviço Secreto, tem um vindouro filme de espião com Henry Cavill no currículo: Argylle. O diretor afirmou que o astro de Superman e The Witcher nasceu para interpretar James Bond, o 007.

Vaughn foi perguntado se ele gostaria de fazer um filme do 007, tendo em vista a experiência dele em filmes sobre espiões.

“Mais importante, eu não acho que o pessoal de Bond me encostaria mesmo com um graveto. Eles não gostam de mim. Para ser franco. Eu amo o Bond. É obviamente uma enorme influência sobre mim. Argylle… espere só até ver Argylle”.

O diretor, então, falou especificamente sobre Henry Cavill no papel, visto que o ator interpreta o protagonista de Argylle.

“Henry Cavill, aquele homem nasceu para interpretar Bond. Quando você vê como ele é neste filme, eu pensei: ‘Uau, este cara é tudo que você imagina que Bond deveria ser”.

Despedida de Daniel Craig como 007

No novo filme de James Bond, o 007 está aposentado quando é chamado para uma última missão. O agente de Daniel Craig deve encarar um novo e misterioso vilão, que pode ter ligação com o passado dele.

Retornam com Daniel Craig para 007: Sem Tempo para Morrer nomes como Naomie Harris, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Jeffrey Wright e Léa Sedoux.

Entre as novidades, estão nomes bastante conhecidos de Hollywood. Além de Lashana Lynch e Rami Malek, Ana De Armas, Billy Magnussen, David Dencik e Dali Benssalah também se juntam ao filme.

Rami Malek, inclusive, é o vilão do filme. O personagem dele se chama Safin.

A direção é de Cary Fukunaga. O roteiro fica por conta de Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, que finalizam o trabalho começado por Neal Purvis e Robert Wade.

No Brasil, 007: Sem Tempo Para Morrer estreou em outubro de 2021.