Diretor de Clube de Compras Dallas e Big Little Lies morre aos 58 anos

O cineasta Jean-Marc Vallée morreu aos 58 anos no final de semana de Natal. A morte repentina aconteceu quando o diretor de Clube de Compras Dallas e Big Little Lies estava na cabana dele, em Quebec, no Canadá.

A morte foi confirmada por Nathan Ross, colaborador de longa data de Vallée. A causa da morte do cineasta não foi revelada.

“Jean-Marc lutou pela criatividade, autenticidade e por tentar coisas diferentes. Ele era um verdadeiro artista e um cara generoso e amável. Todos que trabalharam com ele podiam ver o talento e a visão que ele possuía”, afirmou Ross em comunicado ao Hollywood Reporter.

O diretor e produtor começou a carreira no Canadá com clipes musicais. Depois, brilhou com o suspense de 1995, Lista Negra.

Vallée entrou na rota de Hollywood em 2009 com A Jovem Rainha Vitória, estrelado por Emily Blunt. O filme venceu um Oscar de Melhor Figurino.

O grande sucesso da carreira veio em 2013, com Clube de Compras Dallas. O filme teve seis indicações, incluindo de Melhor Filme, e deu um Oscar para Jared Leto e Matthew McConaughey.

Diretor de Big Little Lies participou revolução na TV

Fora Clube de Compras Dallas, Vallée é relembrado pela série Big Little Lies, da HBO. O título faz parte de uma revolução da qual o cineasta participou.

O diretor é um dos responsáveis por começar a levar grandes estrelas do cinema para TV. Além desse seriado, estrelado por nomes como Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Laura Dern, o cineasta também esteve em Objetos Cortantes, com Amy Adams.

No cinema, outros trabalhos de Jean-Marc Vallée são os filmes Livres e Demolição, estrelado por Jake Gyllenhaal.

Na carreira, o grande prêmio conquistado pelo cineasta foi o Emmy por Big Little Lies. Ao todo, Vallée teve uma carreira com 36 indicações em diversas premiações.