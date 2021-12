Diretor de Titanic confirma lenda urbana sobre sua carreira

Famoso por ter sido o diretor de Titanic, James Cameron confirmou uma antiga lenda urbana sobre a sua carreira. Não envolve o seu trabalho mais premiado, mas sim Aliens: O Resgate, que ele também dirigiu.

Em Hollywood, circula há muito tempo uma história de que James Cameron teria apresentado sua ideia para Aliens: O Resgate para os executivos da Fox de uma maneira muito inusitada.

Agora, o diretor de Titanic confirmou ao Cinema Blend que a história, que se tornou uma espécie de lenda urbana ao longo do tempo, é verdadeira.

James Cameron apresentou Aliens: O Resgate para executivos de maneira inusitada

“Sim, é verdade. Foi algo que simplesmente surgiu na minha mente naquele momento.”

“Eu estava sentado com três produtores e estávamos no escritório do então chefe da Fox. Eu disse: ‘Pessoal, tive uma ideia para o título. É assim.’ Então eu escrevi ‘Alien’ em grandes letras maiúsculas. Depois coloquei um ‘s’ no final.”

“Eu mostrei para eles. Eu disse: ‘Eu quero que o título seja Aliens porque não estamos lidando com um. Agora estamos lidando com um exército, e essa é a grande diferença.'”

“Eu disse: ‘Mas aqui está o que vai render.’ E então eu desenhei duas linhas no ‘s’, para torná-lo um cifrão. Esse foi o meu argumento de venda. Aparentemente, funcionou! Porque eles gostaram do título. Eles nunca questionaram.”

A curiosa promessa de lucros de James Cameron para os executivos da Fox realmente acabou se concretizando. Aliens: O Resgate se tornou um grande sucesso de bilheteria, além de ter sido aclamado pela crítica.

James Cameron, aliás, é um grande especialista em render ótimas arrecadações no cinema. Avatar e Titanic, seus dois trabalhos mais conhecidos, são duas das maiores bilheterias de todos os tempos.

