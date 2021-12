Doutor Estranho 2 grava novas cenas para trazer mais personagens ao MCU

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) passou por regravações na Marvel. Agora, a informação é que o MCU fez isso para colocar mais personagens no filme de Stephen Strange.

Após a aparição em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o feiticeiro da Marvel retorna em uma aventura ligada ao multiverso. O herói contará com a ajuda da Feiticeira Escarlate, a Wanda, e claro, de Wong.

Continua depois da publicidade

O filme ainda terá a volta do Barão Mordo e a introdução de Xochitl Gomez como America Chavez, uma versão feminina do Capitão América.

Mesmo com todo esse grupo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura “terá mais diversão com o multiverso, mais participações e mais introduções de personagens”. A informação é do THR.

O site, por enquanto, não diz quem são esses personagens. Sobre as aparições, um rumor divertido circula na web desde o anúncio do filme.

Ele diz que atores que quase ficaram com papéis famosos no MCU, como Tom Cruise que era cotado como Homem de Ferro, poderiam aparecer de maneira especial para piscar a esse fato. Claro que isso passa apenas de rumor.

De um ponto de vista mais real, há a especulação que o vilão Kang, já confirmado em Homem-Formiga e a Vespa 3, pode ser uma dessas adições. O personagem deve ser o grande desafio dos Vingadores nessa fase do MCU.

Doutor Estranho está em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Já Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega em 6 de maio de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).