Doutor Estranho 2 pode criar grupo que tem Homem de Ferro e Professor Xavier

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) trará a participação de inúmeros personagens da Marvel, incluindo o titular, a Feiticeira Escarlate, Wong e mais. Rumores apontam que outros inesperados heróis podem dar as caras na continuação.

Conforme TJ Zwarych, do Fandom Wire, o Raio Negro, um dos Inumanos, vai aparecer no filme da Marvel. Com isso, o estúdio pode estar preparando a introdução dos Illuminati no Universo Cinematográfico Marvel.

Os Illuminati são heróis que se juntaram em um grupo para proteger e controlar a Terra, além de outras dimensões.

A equipe original era formada pelo Homem de Ferro, Namor, Sr. Fantástico, Professor Xavier, Raio Negro e Doutor Estranho.

Até o momento, apenas o Doutor Estranho desses membros foi introduzido no MCU (sem contar o Homem de Ferro, que está morto). O Raio Negro também apareceu na série dos Inumanos, mas ela foi desconsiderada pela Marvel.

Vale apontar que trata-se apenas de um rumor, não há nenhuma informação oficial sobre isso ainda.

Doutor Estranho 2 chega em 2022

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 6 de maio de 2022.

