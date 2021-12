Doutor Estranho 2 revela quem é a heroína mais poderosa dos Vingadores

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) ganhou uma sinopse internacional da Marvel. O texto do MCU traz algumas confirmações interessantes, como o fato de Wanda, a Feiticeira Escarlate, ser a heroína mais poderosa dos Vingadores.

Desde Vingadores: Ultimato há uma discussão sobre essa posição. A Capitã Marvel e a Feiticeira Escarlate são as candidatas preferidas dos fãs do MCU, mas agora o próprio estúdio parece ter feito uma escolha, conforme a sinopse.

Além disso, o mesmo texto traz outra confirmação interessante. O Doutor Estranho se torna uma “figura central” dos Vingadores após a morte do Homem de Ferro e o desaparecimento do Capitão América.

O novo filme da Marvel parece começar a preparar a nova formação dos Vingadores no cinema.

“A porta do multiverso, cheia de mistério e loucura, se abre. Agora que o Homem de Ferro e o Capitão América saíram de cena após a batalha de Vingadores: Ultimato, o genial ex-cirurgião e mago mais poderoso de todos, o Doutor Estranho, deve ter um papel ativo como figura central dos Vingadores. No entanto, usar a magia para manipular tempo e espaço, com um feitiço proibido que é considerado o mais perigoso de todos abriu uma porta para misteriosa loucura chamada Multiverso”, começa a sinopse.

“Para recuperar um mundo que está mudando, Stephen Strange busca ajuda do seu aliado Wong, o Mago Supremo, e da heroína mais poderosa dos Vingadores, a Feiticeira Escarlate, Wanda. Porém, uma terrível ameaça paira sobre a humanidade e o universo, que não pode ser parada apenas com os poderes deles. Ainda mais surpreendente é que a maior ameaça do universo se parece com o Doutor Estranho”, completa a sinopse do filme de Sam Raimi, que promete “transcender o tempo e espaço”.

A ameaça em questão deve ser a variante do Doutor Estranho apresentada em What If?, série animada do Disney+. Como se sabe, sinopses e trailers da Marvel têm enganado o público sobre direções da história – assim, esse outro Stephen Strange pode acabar não sendo o grande vilão, ainda mais pelo desfecho que ele teve na animação.

Doutor Estranho 2 chega no cinema em 2022

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 6 de maio de 2022.

