Doutor Estranho 2: Teoria sobre casamento vai explodir a cabeça dos fãs

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) traz o casamento de Christine Palmer no teaser trailer revelado pela Marvel. Uma teoria de explodir a cabeça sobre o casório é quem seria o noivo no MCU.

Como se sabe, Christine Palmer é o interesse amoroso de Stephen Strange. Com a volta da personagem, muitos esperavam essa conexão no segundo filme do herói dos Vingadores.

Mas, o teaser trailer mostra que Stephen Strange está entre os convidados do casamento, já que ele está perto da porta da igreja, onde Christine Palmer está entrando.

A teoria é de que o noivo é uma outra versão do Doutor Estranho, assim como essa Christine Palmer pode ser uma variante.

Como confirmado pelo trailer, o Doutor Estranho maligno, apresentado em What If? (série do Disney+), está no filme da Marvel. Essa versão do mago acaba destruindo o próprio universo e ficando sozinho por perder a Christine Palmer da sua realidade.

Como visto na série do Disney+, esse Doutor Estranho ainda tem um senso de herói, o que poderia entrar em jogo em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Com isso, o arco dele poderia ser fechado ao se casar com Christine Palmer, que pode ser uma variante da realidade de America Chavez, que também está no filme e tem origem em outra Terra.

O que poderia colocar em dúvida a teoria é que a Marvel criou o costume de usar mais cenas dos começos dos filmes nos trailers. Assim, pode ser que o casamento de Christine Palmer também só sirva para o Stephen Strange principal ter uma pequena dose do mesmo sentimento do Doutor Estranho de What If?.

Doutor Estranho 2 chega em 2022 na Marvel

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 6 de maio de 2022.

