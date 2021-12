Doutor Estranho 2 terá primeira super-heroína lésbica do MCU

‼️‼️ SPOILER ALERT‼️‼️

‼️MULTIVERSE OF MADNESS SPOILERS‼️‼️

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

‼️MULTIVERSE OF MADNESS SPOILERS‼️

Y’all are not talking about her enough so I’m here to do it myself

LOOK AT HER #AmericaChavez pic.twitter.com/h8j44ttarT