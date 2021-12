Drácula de Nicolas Cage terá estrela de Shang-Chi

Com Nicolas Cage como Drácula, Renfield terá Awkwafina, de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, no elenco, de acordo com o Deadline. Seu papel, por enquanto, é desconhecido.

O novo relatório também revelou que Renfield deve se passar nos dias atuais. Antes, havia a especulação de que seria uma história de época.

Além de Nicolas Cage e, agora, Awkwafina, o elenco também conta com Nicholas Hoult. O ator de X-Men interpretará R.M. Renfield, o capanga do Drácula.

Novo projeto da Universal Pictures

A direção é de Chris McKay, de A Guerra do Amanhã. Ryan Ridley desenvolveu o roteiro, com base em uma ideia de Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead.

Renfield é um projeto da Universal Pictures. Drácula é um dos monstros mais icônicos da história do estúdio.

Ainda não há data de lançamento para Renfield, com Nicolas Cage como Drácula.