Drama cheio de emoção, As Leis da Fronteira é filme que surpreende na Netflix

Lançado recentemente na Netflix, As Leis da Fronteira está fazendo muito sucesso no catálogo internacional da plataforma. A produção espanhola adapta um famoso livro, e conquista fãs com uma história dramática e repleta de emoção. O longa, inclusive, chegou a ser indicado a várias categorias do Prêmio Goya, o mais importante do cinema espanhol.

As Leis da Fronteira – também encontrado pelo título em inglês Outlaws – é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo de Javier Cercas. O roteiro é de Jorge Guerricaechevarría e a direção fica por conta de Daniel Monzón.

O longa é considerado uma reinvenção do “cinema quinqui”, um gênero espanhol bastante popular nos anos 70 e 80, marcado por histórias sobre trabalhadores, delinquentes e romances juvenis – muitas vezes com atores amadores no elenco.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de As Leis da Fronteira na Netflix.

A história de As Leis da Fronteira na Netflix

“Em 1978, um amor de verão levou um adolescente que sofria bullying a encontrar um novo grupo de amigos e uma vida de paixão, crimes e muito mais em Girona, na Espanha”, afirma a sinopse de As Leis da Fronteira, divulgada pela Netflix.

As Leis da Fronteira acompanha a história de Nacho, um jovem introvertido que tem a vida virada de cabeça para baixo ao conhecer um grupo de jovens infratores na cidade de Girona.

Com os novos amigos, Nacho se sente aceito pela primeira vez. No entanto, a influência dos amigos leva o protagonista a uma vida de transgressões, marcada por roubos e outros crimes.

É a paixão de Nacho pela sedutora Tere que incentiva o jovem a praticar atos cada vez mais arriscados, em uma jornada que pode mudar sua vida para sempre.

Nesse período de crescimento e transformações, Nacho precisa decidir os limites entre quem é de verdade e quem deseja se tornar.

Quem está no elenco de As Leis da Fronteira?

O elenco de As Leis da Fronteira é liderado por Marco Ruiz como Ignacio ‘Nacho’ Cañas. Ainda iniciante no cinema, o ator é conhecido por performances em Primos e Meu Amigo Jaime.

Begoña Vargas, de Paquita Salas, interpreta Tere, a garota por quem Nacho se apaixona.

Chechu Salgado (Desaparecidos) é Zarco, o líder do grupo de jovens delinquentes. O ator foi indicado ao Prêmio Goya de Revelação.

Também estão no elenco de As Leis da Fronteira os atores Carlos Oviedo (Guille), Xavier Martín (Gordo), Daniel Ibañez (Piernas), Jorge Aparicio (Chino), Victor Manuel Pajares (Drácula) e Cintia García (Lina).

Estreia e trailer de As Leis da Fronteira na Netflix

As Leis da Fronteira já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Veja abaixo o trailer legendado de As Leis da Fronteira na Netflix.