Dwayne Johnson comenta batalha entre seu Adão Negro e Superman

Dwayne Johnson, o The Rock, já disse algumas vezes que, com Adão Negro, a hierarquia de poder no universo DC nos cinemas vai mudar. Ele agora disse que uma batalha entre o personagem e Superman vai acontecer.

O astro conversou com a revista Total Film e disse que o foco dos produtores é no que os fãs querem e, com isso, eles farão uma batalha entre o Homem de Aço e o vilão/ anti-herói, que vai ganhar o primeiro filme em 2022.

“Vamos nos certificar de que respeitamos a tradição e a mitologia, mas não vamos ser algemados criativamente. Podemos fazer qualquer coisa se mantivermos o público em mente em primeiro lugar”, disse The Rock.

“Então, para mim, há uma batalha que vai acontecer um dia, entre Adão Negro e Superman. Não sei quem será esse Superman e não sei quem vai interpretá-lo. Tudo bem. Não preciso saber agora. Mas estou confiante nisso . E isso é baseado no que os fãs querem. Nós trabalhamos a partir daí”, acrescentou Dwayne Johnson.

Infelizmente ainda não sabemos quando essa batalha vai acontecer, tampouco se Henry Cavill voltará ao papel do Superman. O jeito é aguardar.

Filme do Adão Negro chega nos cinemas

Além de finalmente permitir que Dwayne Johnson brilhasse no reino dos super-heróis depois de mais de uma década sendo vinculado ao projeto de alguma forma ou estilo, o vindouro filme de Adão Negro também vai apontar os holofotes para a Sociedade da Justiça da América, a equipe de super-heróis mais antiga da DC Comics.

Entre os membros da equipe do DCEU está a Ciclone manipuladora do vento, que será interpretada pela atriz Quintessa Swindell de Gatunas, da Netflix.

Além disso foi anunciado que Noah Centineo, também um ator da Netflix – de Para Todos os Garotos que Já Amei, será o Esmaga-Átomo.

Em seguida, o ator Aldis Hodge de O Homem Invisível foi escalado como Gavião Negro e Sarah Shahi, de Sex/Life, como Adrianna, líder de um movimento de resistência.

O elenco é fechado com Pierce Brosnan como o poderoso Senhor Destino.

Nenhum detalhe do enredo de Adão Negro foi revelado ainda, mas parece que o personagem de Dwayne Jonson irá lutar contra a Sociedade da Justiça da América nos dias atuais, e nós também vamos voltar aos tempos antigos para descobrir como o homem antes conhecido como Teth-Adam ganhou seus poderes (o que foi indicado em Shazam!).

Atrás das câmeras, Jaume Collet-Serra de Jungle Cruise está dirigindo, com Rory Haines e Sohrab Noshirvani tendo escrito o último rascunho do roteiro.

Adão Negro tem previsão de estreia para 29 de julho de 2022.