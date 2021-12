Elogiado filme de ação com Ryan Gosling faz sucesso na Netflix

Drive é um dos mais elogiados trabalhos de Ryan Gosling. No momento, está em alta na Netflix.

Em Drive, um habilidoso motorista, que é dublê em cenas de perseguição em filmes de Hollywood, também usa seu talento no volante para ser piloto de fuga em assaltos.

Seu estilo de vida solitário e misterioso começa a mudar no momento em que se apaixona por uma mulher cujo marido está prestes a sair da prisão.

Enquanto isso, o chefe da sua oficina mecânica está tentando organizar uma corrida com dinheiro sujo.

Filme elogiado com Ryan Gosling

Drive teve aclamação da crítica na época do seu lançamento. No Rotten Tomatoes, apresenta uma taxa de aprovação de 93%.

A introspectiva atuação de Ryan Gosling também rendeu elogios. O personagem do ator em Drive é um dos mais memoráveis de sua carreira.

Com Drive na Netflix, é uma boa oportunidade de assistir esse ótimo longa-metragem.

Mas um detalhe que vale a pena ser lembrado: como não se trata de um título exclusivo do serviço de streaming, é possível que seja removido do catálogo no futuro.

Drive teve direção de Nicolas Winding Refn. O cineasta também trabalhou no interessante Bronson, com Tom Hardy.

Drive está agora disponível pela Netflix.