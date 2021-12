Em São Paulo, mulher usa spray de pimenta em fãs após ouvir spoiler de Homem-Aranha 3

Uma sessão de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) acabou em confusão. Em São Paulo, uma mulher disparou gás de pimenta contra três garotos que deram spoilers do filme durante a exibição.

O incidente ocorreu em 18 de dezembro, em cinema do Shopping Higienópolis, no bairro de mesmo nome, de classe média alta. Conforme o Metrópoles, os garotos deram spoilers duas vezes.

Continua depois da publicidade

Segundo outros espectadores, a mulher saiu correndo com um acompanhante após ter borrifado o spray. Outras pessoas acabaram sendo atingidas, depois da mulher ter usado o gás por 15 segundos, conforme relato de alguém presente na hora.

Todos deixaram a sala às pressas, com tosse e alguns passando mal por conta do spray de pimenta. O cinema local distribuiu vouchers para quem teve a experiência prejudicada pelo ataque.

Do lado de fora, as vítimas do incidente contaram sobre o ocorrido para quem esperava as próximas sessões do filme da Marvel. A mulher que usou o spray não foi identificada.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).