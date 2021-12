Encanto: Diretor explica motivo para o fim de Mirabel

Alerta de spoilers

Encanto termina e deixa uma pergunta na cabeça dos fãs: Mirabel realmente não ganhou poderes e por quê não? Ao Polygon, o diretor do filme da Disney, Jared Bush, explicou o motivo para essa decisão.

O filme segue a jovem Mirabel, que faz parte de uma extraordinária família colombiana. Nesse grupo, cada membro tem um poder, menos a protagonista da Disney.

Pela trama, muitos poderiam imaginar que a personagem ganharia algum poder até o fim da história. Isso não acontece, o que deixa a dúvida para todos.

Bush explicou que o poder não é o foco da história. Encanto é sobre família e aceitação, o que faz com que a situação de Mirabel não ganhe uma explicação.

“Eu acho que há muitos motivos para se identificar com Mirabel sobre ser deixada de fora ou se sentir que é menos que os outros. No lugar de colocar alguma razão mágica, eu acho que fica claro que ela é quem precisa ser por uma boa razão”, destacou o diretor da Disney.

O fato de Mirabel não ter poderes, inclusive, foi o motivo da personagem ser escolhida como a protagonista de Encanto.

“Essa jovem não recebeu a mesma oportunidade que a família extraordinária dela. A empatia está com ela desde o começo. Eu amo o motivo que não há uma explicação para falta de poderes”, completou o cineasta.

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

