Encanto tem uma Mulan melhor que versão de filme live-action da Disney

Fãs da Disney que já conferiram a trama de Encanto sabem que o filme traz grandes similaridades com Mulan, um dos maiores sucessos da companhia. Mulan ganhou um remake live-action em 2020, que falhou em conquistar o público e a crítica especializada. De acordo com o site Screen Rant, Encanto tem uma Mulan bem melhor que a produção live-action; veja abaixo a interessante análise.

O filme acompanha a história da Família Madrigal, um clã extraordinário que vive escondido nas montanhas da Colômbia, em um lugar mágico que compartilha o título do longa: Encanto.

A magia do Encanto agracia cada integrante da família com um poder especial, desde o dom da cura até a super força – exceto a jovem Mirabel.

No entanto, Mirabel descobre que a magia que protege Encanto está correndo grande perigo, e decide se tornar a última esperança de sua poderosa família.

Encanto e o remake de Mulan na Disney

Enquanto o remake de Mulan é mais fiel à lenda chinesa que originou o filme, acaba sacrificando alguns dos aspectos mais queridos do longa animado.

A decisão narrativa, embora tenha feito sucesso em alguns países, fez o remake live-action de Mulan ser detonado pela crítica especializada.

“Vimos nele uma ausência de brilho e profundidade, tanto na história quanto nos personagens”, afirma o site Screen Rant.

A única exceção é a introdução da bruxa Xianniang, interpretada por Gong Li, a melhor personagem do remake.

Mas Encanto, um filme similar da Disney sobre uma garota que deseja ser aceita e trazer honra para a família, pode ser um remake melhor ao mesmo tempo em que se estabelece como uma história original.

Em Encanto, o arco de Mirabel assume um caminho semelhante ao da Mulan original: ambas as personagens têm um bom coração, inteligência e determinação.

As duas tentam deixar suas respectivas famílias orgulhosas – embora o remake de Mulan elimine grande parte desse arco, a contragosto dos fãs.

A Mulan do remake também tem algo a provar, mas não parece se importar tanto assim como a protagonista do filme animado.

Além disso, o filme parece determinado em caracterizar Mulan como uma personagem forte, o que ironicamente a torna mais fraca se comparada à sua predecessora de 1998.

A Mulan de 2020 tem poderes mágicos, – o ‘chi’ – um elemento que não aparece na versão animada ou na lenda original.

Esse elemento, embora visualmente interessante, acabou prejudicando a história, já que a trama de Mulan é uma jornada de crescimento e força.

Encanto também conta com poderes sobrenaturais, mas ao invés de tornar a protagonista uma heroína super-poderosa, traz Mirabel lidando com o efeito oposto: a personagem não tem poderes, e por isso, não seria capaz de ajudar a família.

Mas assim como a Mulan original, Mirabel embarca em uma perigosa jornada sem saber se tem as habilidades suficientes para isso, e com isso, acaba desenvolvendo seu próprio poder pessoal.

Além disso, vale citar que o remake live-action de Mulan remove as partes mais divertidas do filme original: os personagens cômicos e as sequências musicais.

Encanto, por outro lado, é um filme extremamente divertido, que vibra com personagens interessantes, cores vivas e ótimas músicas.

Além disso, o longa faz um ótimo trabalho ao caracterizar todos os personagens, oferecendo a toda a Família Madrigal uma personalidade única e bastante criativa.

Encanto está em cartaz nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o trailer do longa.