Especulada na Marvel, Lady Gaga responde se pode estrelar filme de heróis

Lady Gaga foi especulada como uma nova dubladora de Guardiões da Galáxia 3, da Marvel. Para colocar mais lenha nessa fogueira, a atriz e cantora contou que pode sim estrelar um longa de heróis futuramente.

A celebridade mostrou que tem talento de sobra também para atuação. Depois de Nasce Uma Estrela, Lady Gaga atuou em Casa Gucci, sendo uma das favoritas ao Oscar 2022.

A Variety questionou a cantora e atriz sobre a possibilidade de fazer um filme de heróis. Lady Gaga disse que pode sim, mas tudo depende da qualidade da história.

“Eu posso. É difícil para mim dizer que não faria algo. Eu acho que eu só não fico interessada em fazer coisas que não tem algo significativo a dizer”, respondeu Lady Gaga.

Agora, resta saber se a entrada da cantora nesse mundo dos heróis pode realmente acontecer.

Os rumores de Lady Gaga na Marvel

Na época do lançamento de Nasce Uma Estrela, filme que rendeu a Lady Gaga seu primeiro Oscar, rumores sobre a entrada da atriz no MCU começaram a ser divulgados.

Em Nasce Uma Estrela, Gaga contracena com Bradley Cooper e dá um show de química com o astro. Muita gente chegou a acreditar que os dois estavam namorando, tamanha a conexão inegável.

Por essa grande química, fãs da Marvel começaram a especular sobre a introdução de Lady Gaga em Guardiões da Galáxia 3.

Vale lembrar que, na franquia Guardiões da Galáxia, Bradley Cooper dubla o guaxinim Rocket. E segundo os rumores, Gaga daria voz ao par romântico do personagem.

“Existe uma grande possibilidade de Lady Gaga e Bradley Cooper trabalharem juntos novamente em Guardiões da Galáxia 3. Gaga deve interpretar a pretendente de Rocket. Os personagens são animados, mas mesmo assim, é uma possibilidade animadora”, teria comentado uma fonte consultada pelo site The Independent.

Mas afinal de contas, quem é a namorada de Rocket? Nas HQs da Marvel, o esquentado guaxinim vive um romance com Lady Lylla.

Lady Lylla é uma lontra de inteligência humana, chamada de “a alma gêmea” de Rocket. A personagem é a herdeira da maior empresa de brinquedos do planeta Halfworld.

Embora a possibilidade de Lady Gaga interpretar Lady Lylla no MCU seja realmente interessante, tudo indica que ela não passa de um boato.

As gravações de Guardiões da Galáxia 3 começaram no início de novembro, e como Lady Gaga estava ocupada com os eventos de divulgação de Casa Gucci, provavelmente não pôde participar das filmagens.

No entanto, como Lady Lylla seria uma personagem digital, Gaga ainda pode dar voz à lontra no processo de pós-produção.

Fãs da Marvel sabem que tudo pode acontecer no MCU, ou seja, a introdução de Gaga em Guardiões da Galáxia 3 não seria exatamente uma surpresa.

Guardiões da Galáxia 3 tem previsão de estreia para 23 de maio de 2023. Clique aqui para assinar a plataforma Disney+ e conferir os outros filmes da equipe espacial.