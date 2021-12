Esposa de Will Smith ofusca Keanu Reeves em tapete vermelho de Matrix 4

Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, roubou a cena no tapete vermelho da pré-estreia mundial de Matrix Resurrections (Matrix 4). Ofuscando o astro Keanu Reeves, a atriz que está no filme apareceu com o filho Jaden.

De cabeça raspada, Jada usou um longo vestido vermelho. Mas, o que chamou atenção foi o brinco diferente usado por ela.

A esposa de Will Smith destacou a peça que cobre praticamente toda orelha. Enquanto isso, Jaden optou por um visual mais básico.

Na franquia Matrix, Jada é conhecida por ser a Niobe. A personagem esteve na trilogia original e agora também volta para Matrix Resurrections (Matrix 4), estrelado por Keanu Reeves.

Confira abaixo as imagens divulgadas pelo Daily Mail.

Matrix Resurrections (Matrix 4) chega em breve nos cinemas

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.