Esquecido, filme violento da Marvel ressurge na Netflix

No universo da Marvel na Netflix, O Justiceiro foi uma das séries mais populares. A produção foi cancelada em 2019, após apenas duas temporadas. Mas agora, fãs podem conferir na plataforma outra famosa história do personagem – também com boa dose de violência. O filme O Justiceiro, lançado originalmente em 2004, já está disponível no catálogo brasileiro. Explicamos abaixo tudo sobre sua trama e elenco; confira.

O Justiceiro chegou aos cinemas em 2004, com direção e roteiro de Jonathan Hensleigh, de filmes como Armageddon e Jumanji.

A trama do longa adapta para os cinemas algumas das histórias mais famosas de Frank Castle na Marvel – O Justiceiro: Ano Um e Bem-vindo de Volta, Frank. O filme conta também cenas de outras HQs do anti-herói, como O Justiceiro: Zona de Guerra e The Punisher: War Journal.

Infelizmente para os fãs da Marvel, o filme falhou em conquistar o público e a crítica especializada. Com um orçamento de 33 milhões de dólares, o longa faturou apenas 54 milhões. Além disso, o longa garantiu só 29% de aprovação no Rotten Tomatoes.

De que fala a trama de O Justiceiro?

O Justiceiro, baseado no famoso personagem das HQs da Marvel, acompanha a história de origem do anti-herói e a transformação de Frank Castle – que começa como um agente do FBI e termina como um impiedoso vigilante.

Frank Castle vira as costas para a lei e entra de cabeça em um mundo de violência após criminosos massacrarem toda a sua família, incluindo sua esposa e filho.

Castle é gravemente ferido no ataque, e tem sua morte decretada por Howard Saint, o poderoso gângster que orquestra o atentado.

Mas Frank Castle é um sujeito duro de matar, e após sua recuperação, se transforma em um vigilante armado até os dentes – disposto a tudo para se vingar de Saint e destruir seu império criminoso.

Quem está no elenco de O Justiceiro?

Na série da Netflix, O Justiceiro foi interpretado por Jon Bernthal, o Shane de The Walking Dead. Mas no filme da Marvel, a caracterização de Frank Castle é bem diferente.

O Justiceiro ganha vida pela interpretação sólida de Thomas Jane. O ator é conhecido principalmente por filmes como O Nevoeiro e Do Fundo do Mar, além das séries Hung e The Expanse.

Howard Saint, o principal antagonista do longa, é interpretado pelo icônico ator John Travolta, de Grease, Pulp Fiction e vários outros sucessos.

Will Patton (Duelo de Titãs) vive Quentin Glass, o melhor amigo e um dos principais capangas de Howard Saint.

Eddie Jemison (iZombie) é Mickey Duka, um dos capangas de Howard que acaba ajudando Frank Castle em sua vingança.

O elenco de O Justiceiro conta também com Rebecca Romijn (X-Men), Ben Foster (X-Men: O Confronto Final), John Pinette (Duets), Samantha Mathis (The Strain), James Carpinello (Rock of Ages), Laura Harring (Cidade dos Sonhos), Eduardo Yañez (Hot Tamale), Omar Avila (Cleaners) e Mark Collie (Fire Down Below).

O Justiceiro já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo.