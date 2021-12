Explicação de Vingadores: Ultimato não faz mais sentido após Eternos

Alerta de spoilers

O planeta Vormir, local que guarda a Joia da Alma na Marvel, está causando problemas no MCU. Com Eternos, uma explicação dada em Vingadores: Ultimato não faz mais sentido.

Desde 2014, com Guardiões da Galáxia, a Marvel prepara a chegada dos Celestiais, seres cósmicos que são como deuses. No filme do MCU, é explicado que as Joias do Infinito são criadas por eles.

Depois, em Vingadores: Ultimato, Nebulosa conta que passou anos estudando sobre Vormir. A heroína descobre que o planeta foi o berço da civilização dos Celestiais, até que foi deixado sem vida e se tornou a casa da Joia da Alma.

Eternos, porém, contradiz a informação sobre o planeta da Joia da Alma.

O filme do grupo cósmico afirma que os Celestiais criaram o universo e que os planetas são como ovos para novos seres dessa raça. Com isso, não faz qualquer sentido um planeta ser o berço da civilização deles, ainda mais que nem todos os personagens poderiam ficar no mesmo mundo.

Com essa explicação, Eternos deixa a informação de Vingadores: Ultimato sem ter sentido. Assim, a Joia da Alma está em Vormir por uma outra razão, que ainda não foi esclarecida no MCU.

Eternos segue em cartaz nos cinemas brasileiros

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas tudo indica que também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que recentemente fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Eternos está em cartaz em todos cinemas brasileiros. Já Vingadores: Ultimato segue no Disney+.

